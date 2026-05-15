Speronò la Polizia a Lonate Pozzolo: arrestato a Magnago pusher “fantasma”

Non era un volto nuovo per gli agenti dell’Ufficio Investigativo del Commissariato di Gallarate. L’uomo arrestato la sera del 12 maggio, un cittadino straniero irregolare e senza fissa dimora, era già balzato alle cronache per un grave episodio avvenuto a fine 2025 a Lonate Pozzolo. In quell’occasione, per sfuggire a un controllo, non aveva esitato a speronare le auto civetta della Polizia, finendo la corsa contro la tubatura del gas di un palazzo e mettendo a rischio l’incolumità dei residenti prima di riuscire a dileguarsi.

L’appostamento al supermercato

La sua fuga è terminata nel parcheggio di un supermercato a Magnago. I poliziotti, impegnati in un servizio di sorveglianza discreta con auto civili, avevano messo nel mirino un SUV grigio segnalato come mezzo sospetto per lo spaccio. Appena il veicolo si è fermato nei pressi dell’ingresso, gli agenti hanno riconosciuto l’uomo alla guida, notandolo mentre tentava di occultare un involucro sotto il sedile.

Droga, contanti e un SUV “fantasma”

L’intervento immediato ha permesso di recuperare quasi cento dosi tra cocaina e hashish, già confezionate e pronte per la vendita, insieme a bilancini di precisione. La perquisizione si è poi spostata nell’abitazione dell’uomo, dove sono state sequestrate diverse migliaia di euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Dagli accertamenti è emerso un quadro di totale illegalità: il soggetto, oltre a essere privo di patente, guidava un veicolo che risultava mai restituito a una società di autonoleggio dopo la scadenza del contratto.

In carcere a Busto Arsizio

Dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. Visti i precedenti, la gravità dei fatti e il concreto pericolo di fuga, l’uomo è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.