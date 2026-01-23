Valentina Geroli, l’artigiana che trasforma un anonimo pezzo di cartone in un’opera d’arte
Dalle legatorie milanesi alla passione per la trasformazione del cartone in oggetti di artigianato diventato un vero e proprio lavoro: quaderni, oggetti, contenitori realizzati tutti a mano
Lavorare il cartone e farlo diventare qualcosa di unico, bello, prezioso. Valentina Geroli, artigiana che gestisce con il marito il laboratorio L’Alveare a Varese, racconta il suo percorso partito a metà degli anni ’90 partendo da una legatoria di Milano e approdata a Varese con un’attività che ha più di 20 anni.
La puntata di Chi l’avrebbe mai detto, condotta da Orlando Mastrillo e Ferdinando Giaquinto, esplora l’arte del cartonaggio, una disciplina che trasforma fogli di cartone pressato in oggetti unici come scatole su misura, album fotografici e complementi d’arredo.
Valentina racconta la sua formazione avvenuta nelle botteghe milanesi e sottolinea l’importanza della personalizzazione e del recupero della manualità in un’epoca dominata dalla velocità di Amazon. Il dialogo tocca anche temi storici, come l’origine veneta della celebre carta Varese, e descrive un processo produttivo quasi interamente manuale effettuato con strumenti d’epoca. L’intervista invita infine gli ascoltatori a riscoprire il valore del manufatto artistico, capace di unire precisione tecnica e creatività pura.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.