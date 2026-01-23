Valentina Geroli, l’artigiana che trasforma un anonimo pezzo di cartone in un’opera d’arte



Lavorare il cartone e farlo diventare qualcosa di unico, bello, prezioso. Valentina Geroli, artigiana che gestisce con il marito il laboratorio L’Alveare a Varese, racconta il suo percorso partito a metà degli anni ’90 partendo da una legatoria di Milano e approdata a Varese con un’attività che ha più di 20 anni.

La puntata di Chi l’avrebbe mai detto, condotta da Orlando Mastrillo e Ferdinando Giaquinto, esplora l’arte del cartonaggio, una disciplina che trasforma fogli di cartone pressato in oggetti unici come scatole su misura, album fotografici e complementi d’arredo.

Valentina racconta la sua formazione avvenuta nelle botteghe milanesi e sottolinea l’importanza della personalizzazione e del recupero della manualità in un’epoca dominata dalla velocità di Amazon. Il dialogo tocca anche temi storici, come l’origine veneta della celebre carta Varese, e descrive un processo produttivo quasi interamente manuale effettuato con strumenti d’epoca. L’intervista invita infine gli ascoltatori a riscoprire il valore del manufatto artistico, capace di unire precisione tecnica e creatività pura.