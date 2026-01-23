Varese News

Varese News

Valentina Geroli, l’artigiana che trasforma un anonimo pezzo di cartone in un’opera d’arte

Dalle legatorie milanesi alla passione per la trasformazione del cartone in oggetti di artigianato diventato un vero e proprio lavoro: quaderni, oggetti, contenitori realizzati tutti a mano

valentina geroli


Lavorare il cartone e farlo diventare qualcosa di unico, bello, prezioso. Valentina Geroli, artigiana che gestisce con il marito il laboratorio L’Alveare a Varese, racconta il suo percorso partito a metà degli anni ’90 partendo da una legatoria di Milano e approdata a Varese con un’attività che ha più di 20 anni.

La puntata di Chi l’avrebbe mai detto, condotta da Orlando Mastrillo e Ferdinando Giaquinto, esplora l’arte del cartonaggio, una disciplina che trasforma fogli di cartone pressato in oggetti unici come scatole su misura, album fotografici e complementi d’arredo.

Valentina racconta la sua formazione avvenuta nelle botteghe milanesi e sottolinea l’importanza della personalizzazione e del recupero della manualità in un’epoca dominata dalla velocità di Amazon. Il dialogo tocca anche temi storici, come l’origine veneta della celebre carta Varese, e descrive un processo produttivo quasi interamente manuale effettuato con strumenti d’epoca. L’intervista invita infine gli ascoltatori a riscoprire il valore del manufatto artistico, capace di unire precisione tecnica e creatività pura.

Pubblicato il 23 Gennaio 2026
