A Samarate ciclista investito, intervento dei soccorsi in via Rocco Sanniti

Nel primo pomeriggio di domenica poco prima delle 13 si è verificato un incidente stradale a Samarate, in via Rocco Sanniti, dove un ciclista è stato investito per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 34 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio, insieme ai mezzi di soccorso sanitario coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi.

Le condizioni del ferito sono state valutate in codice giallo. È intervenuta un’ambulanza di base, affiancata da un mezzo di soccorso avanzato di primo livello, che ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente.

Il ciclista è stato successivamente trasportato all’ospedale di Varese – Circolo, con arrivo intorno alle 14, per ulteriori accertamenti e cure. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.