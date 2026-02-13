A Sant\'Ambrogio la Compagnia \"Dimensione Teatro\" in scena per solidarietà con un classico di De Filippo

Sotto la regia di Agostino Landi, lo spettacolo vedrà sul palco un cast affiatato composto da undici interpreti. Oltre al valore artistico, l’evento ha una forte impronta benefica: l’incasso della serata sarà devoluto alle opere caritative della parrocchia

Un appuntamento che unisce il grande teatro napoletano alla solidarietà: sabato 7 marzo 2026, alle ore 21.00 , l’Auditorium San Giovanni Bosco ospiterà la compagnia varesina “Dimensione Teatro” nella celebre commedia “40 ma non li dimostra”.

Una storia di dedizione e cambiamenti improvvisi

La vicenda mette al centro Delfina (interpretata da Anna Gada), una donna che, dopo la perdita della madre, è diventata il pilastro della propria famiglia, prendendosi cura della casa, del padre Don Natale (Alberto Borghi) e delle sue tre sorelle.

Delfina sembra aver trovato un equilibrio perfetto nella sua dedizione agli altri, ma cosa succede quando l’amore bussa alla porta in modo inaspettato? Il suo cambiamento radicale metterà in discussione ogni certezza familiare, trascinando il pubblico in un vortice di situazioni tragicomiche verso un finale che promette di lasciare tutti senza fiato.

Un impegno per la comunità

Sotto la regia di Agostino Landi, lo spettacolo vedrà sul palco un cast affiatato composto da undici interpreti. Oltre al valore artistico, l’evento ha una forte impronta benefica: l’incasso della serata sarà devoluto alle opere caritative della parrocchia di Sant’Ambrogio.

Vi aspettiamo dunque per passare una serata in allegria presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7 a Varese nel quartiere di Sant’Ambrogio, sabato 7 marzo 2026 alle 21:00!

Scenografia: Agostino Bel Fiore e Agostino Landi.

Costumi: Cinzia Ercolani

Audio e Luci: Raffaele Bonodio.

Regia di Agostino Landi

Spettacolo organizzato dalla compagnia “Dimensione Teatro” in collaborazione con Auditorium San Giovanni Bosco