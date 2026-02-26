A Varese il PNRR diventa cantieri, scuole e servizi: ecco le opere completate e quelle in arrivo

Dal nuovo nido di Giubiano agli autobus elettrici già in servizio, passando per il maxi polo scolastico di San Fermo e la rigenerazione di Biumo Inferiore. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza a Varese non è più solo una sigla, ma un elenco concreto di opere concluse o in via di ultimazione che stanno cambiando il volto della città. A fotografare lo stato dell’arte è il dossier “PNRR a Varese – Le opere completate e in via di ultimazione” presentato dal sindaco di Varese Davide Galimberti in consiglio comunale giovedì 26 febbraio.

Il documento parla di «una grande trasformazione tangibile», con interventi che toccano scuole, quartieri, mobilità, ambiente, inclusione sociale e spazi culturali .

Scuole e poli per l’infanzia: cantieri chiusi e lavori in corso

Tra gli interventi già completati c’è il nido “Le Costellazioni” nel quartiere di Giubiano, riqualificato con 980mila euro di fondi PNRR, oltre a risorse FOI e comunali. L’edificio è stato completamente rinnovato, con spazi moderni e sostenibili, e oggi ospita anche uno “Spazio famiglie” con corsi gratuiti per neogenitori .

Conclusa anche la nuova mensa della primaria Don Bosco, ampliata con un investimento PNRR di 345.569 euro: un edificio “NZEB”, a consumo energetico quasi zero, che può servire fino a 160 bambini .

A San Fermo il cambiamento è ancora più evidente. È in fase di ultimazione il nuovo Polo scolastico Don Rimoldi, con un finanziamento europeo di oltre 18,6 milioni di euro, che comprende la nuova scuola media, la primaria IV Novembre, un auditorium e una palestra polivalente aperti al quartiere . Sempre nello stesso rione è in corso il nuovo Polo per l’infanzia 0-6, dimensionato per 118 bambini .

Sport, mobilità e ambiente

Tra le opere completate spicca la nuova palestra indoor di San Fermo, con oltre mille metri quadri dedicati allo sport, pareti per l’arrampicata, campi da padel e spazi per parkour e calcio. L’investimento PNRR è stato di 2,5 milioni di euro .

Sempre sul fronte ambientale è stato concluso l’intervento contro il dissesto tra Martica e Rasa, con 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza del versante dopo gli eventi meteorologici del 2021 .

Sul tema mobilità sono già operativi 10 nuovi autobus full electric, finanziati con oltre 5,2 milioni di euro PNRR, che consentono di ridurre in modo significativo le emissioni di NOx e PM10 .

Case, studentati e servizi sociali

A Biumo Inferiore il progetto di rigenerazione urbana e nuovo studentato ha visto la conclusione dei primi 14 alloggi sociali e il proseguimento degli interventi in via Cairoli e via Frasconi, oltre alla riqualificazione del parco di Villa Arconati .

Sempre sul fronte dell’abitare sono in via di ultimazione i lavori per “Una Casa per Te”, servizio di housing sociale temporaneo per nuclei familiari in fragilità, finanziato con 708mila euro PNRR .

Completata la parte principale della Casa dell’accoglienza di via Maspero, con nuovi spazi per il dormitorio destinato a persone senza fissa dimora .

Cultura e rigenerazione urbana

Tra i cantieri più significativi c’è quello di Villa Baragiola, con oltre 14 milioni di euro PNRR per la riqualificazione della villa storica, del parco e degli edifici annessi. Sono in via di ultimazione i 29 alloggi per artisti, mentre prosegue il restauro della villa che ospiterà il polo museale .

A Belforte è in corso la bonifica dell’area dell’ex Macello, con oltre 7,1 milioni di euro, per creare un nuovo social district con area verde e collegamenti ciclopedonali .

Concluso invece il restauro della Piscina di Villa Mylius, con interventi su parapetti, illuminazione e sistemazione dell’area verde .

Digitale e servizi alla persona

Il PNRR ha finanziato anche lo sviluppo digitale del Comune, con oltre 1 milione di euro per cloud, PagoPa e App Io . In fase di ultimazione i progetti “La famiglia – una centomila” e “Intrecci di comunità”, dedicati al sostegno di famiglie vulnerabili e anziani non autosufficienti .

Un quadro articolato che racconta una città in trasformazione, con interventi distribuiti in diversi quartieri e ambiti. Il PNRR, almeno a Varese, ha già lasciato segni visibili.

I commenti

Soddisfazione hanno espresso Luca Paris (M5S), Matteo Capriolo (PD) e Maria Grazia D’Amico (progetto Concittadino), che hanno sottolineato le parole chiave degli interventi, con particolare attenzione a scuola, cultura e rigenerazione.

Domenico Marasciulo (PD), dopo l’intervento di Salvatore Giordano (capogruppo FDI) che ha esaltato il ruolo del Governo Meloni, ha ricordato come FDI abbia votato contro il PNRR, con voti favorevoli di Lega, Pd, Forza Italia e M5S.