Varese News

Lombardia

A9, chiusura notturna tra Como Centro e Chiasso: lavori in galleria

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Svizzera

lavori autostrada strada notte

Una notte di stop sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Svizzera.

Durante la chiusura, dopo l’uscita obbligatoria a Como Centro, sarà necessario proseguire sulla viabilità ordinaria verso Chiasso fino alla dogana cittadina.

Contestualmente, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso anche in entrata in entrambe le direzioni. Per chi deve viaggiare verso Lainate, l’ingresso consigliato in autostrada è Fino Mornasco.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.