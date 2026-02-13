A9, chiusura notturna tra Como Centro e Chiasso: lavori in galleria

Una notte di stop sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Svizzera.

Durante la chiusura, dopo l’uscita obbligatoria a Como Centro, sarà necessario proseguire sulla viabilità ordinaria verso Chiasso fino alla dogana cittadina.

Contestualmente, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso anche in entrata in entrambe le direzioni. Per chi deve viaggiare verso Lainate, l’ingresso consigliato in autostrada è Fino Mornasco.