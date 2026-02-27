Al Museo di Meride studiosi a confronto su ammonoidi e fossili del Triassico sul Monte San Giorgio
Sabato 14 marzo al Museo dei fossili un pomeriggio di conferenze dedicate agli invertebrati triassici e al valore scientifico del sito Unesco, dedicatga alla memoria del professor Hans Rieber
Un pomeriggio di approfondimento scientifico dedicato agli ammonoidi e agli invertebrati triassici, protagonisti della storia geologica del Monte San Giorgio. Sabato 14 marzo alle 15, al Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride, si terrà una conferenze che metterà al centro il valore paleontologico di questi reperti e il loro contributo alla conoscenza del sito Unesco.
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione e dal Museo dei fossili del Monte San Giorgio, in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale e la Commissione scientifica transnazionale.
Un focus sugli invertebrati del Triassico
L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire il ruolo degli ammonoidi e degli altri invertebrati triassici nella ricostruzione degli ambienti marini di oltre 240 milioni di anni fa. Fossili che hanno contribuito in modo determinante a fare del Monte San Giorgio uno dei più importanti giacimenti paleontologici al mondo, riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
Interverranno relatori di rilievo nel panorama scientifico, chiamati a condividere studi, ricerche e aggiornamenti su un ambito che continua a fornire nuovi elementi per comprendere l’evoluzione della vita sulla Terra.
Un omaggio al professor Hans Rieber
Il pomeriggio sarà dedicato alla memoria del professor Hans Rieber, il cui contributo alla ricerca scientifica sul Monte San Giorgio è stato fondamentale. Il suo lavoro ha segnato in modo significativo lo sviluppo degli studi paleontologici legati al sito.
