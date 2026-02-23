Arte e Sostenibilità alla Camera dei Deputati: c’è anche un pezzo di Varese con Giancarlo Sangregorio

Mercoledì 4 marzo, la Sala del Refettorio di Palazzo del Seminario presso la Camera dei Deputati a Roma ospiterà la terza edizione di SUSTART 2026. L’evento, un Forum & Exhibit di respiro internazionale dedicato alla sostenibilità dell’arte e della cultura, vede un importante coinvolgimento del territorio varesino grazie al patrocinio e alla partecipazione della Fondazione Sangregorio Giancarlo di Sesto Calende.

Un Forum per il futuro della cultura

Sotto la direzione artistica e scientifica del critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico, SUSTART si propone come una piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese e mondo accademico. Al centro del dibattito, il ruolo dell’arte come motore di valorizzazione territoriale e sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 2030 dell’ONU e i parametri UNESCO. L’edizione 2026 vedrà l’esposizione di un’opera di Maria Cristina Carlini, artista di fama internazionale le cui sculture monumentali sono presenti in musei e spazi pubblici in tutto il mondo.

Il legame con il territorio e la Fondazione Sangregorio

Tra i prestigiosi partner dell’iniziativa spicca la Fondazione Sangregorio Giancarlo di Sesto Calende. All’evento parteciperanno i vertici della fondazione varesina: la presidente Francesca Marcellini, il consigliere Andrea Mascetti e la responsabile dell’archivio Lorella Giudici. La loro presenza sottolinea il ruolo fondamentale delle realtà culturali locali nel dialogo nazionale e internazionale sulla gestione sostenibile del patrimonio artistico.

“La Fondazione Sangregorio – commenta Marco Eugenio Di Giandomenico – è tra le istituzioni culturali di eccellenza selezionate da SUSTART 2026 per le sue efficaci attività di valorizzazione della produzione artistica di Giancarlo Sangregorio, che assume un ruolo di primo piano nel dibattito dell’arte contemporanea sostenibile”.

Cinema e Grandi Ospiti

Un momento centrale della giornata sarà il conferimento del Premio Promozione Cinema, dedicato alla memoria di Adriano Pintaldi. Quest’anno il riconoscimento andrà a Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Il panel dedicato alla settima arte vede la partecipazione dei registi Pupi Avati e Anthony Lamolinara (Premio Oscar per Spider-Man 2). Franco Nero e Barbara Bouchet e rappresentanti istituzionali tra cui l’on. Paolo Barelli, il sen. Roberto Marti e il presidente di Cinecittà Holding, Antonio Saccone.

L’iniziativa

Organizzato dall’associazione milanese Ethicando, l’evento gode del patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e numerose realtà universitarie e comunali (con un forte asse tra Milano, la Puglia e la Svizzera). L’appuntamento è per mercoledì 4 marzo, dalle ore 15:00 alle 19:00, in una delle cornici più prestigiose della Capitale, per riaffermare che la cultura non è solo estetica, ma un pilastro fondamentale dell’economia e dell’etica sociale.