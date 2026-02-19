Basket Uisp, termina la prima fase in First League

NOTIZIARIO UISP del 19 febbraio 2026

BASKET – Ultima giornata della prima fase in First League

.

Nel girone Nord vincono i Pink Panthers con Ponte Tresa, i primi sono ottavi e i secondi faranno la poule per poi disputare i playout. Nell’ultima gara delle due squadre. Travedona batte il Fuco e si guadagna la seconda piazza, che equivale ad essere fra le prime otto della prima fase. Besozzo chiude con il rosa numero 17, espugnando il campo di Buguggiate per 66-58 e si appresta ad una seconda fase da protagonista coi buguggiatesi quinti, che disputeranno la poule 17-23 posto, in compagnia di Cassano. Monate batte nettamente Cassano per 107-84, pochi giorni dopo i monatesi regolano i Pink Panthers e conquistano la quarta piazza, che determina la poule 9-16 posto per i lacuali nella 2 fase. Game over vincente, nel derby con Bizzozero, anche per il Deportivo Elite, che tiene il terzo posto e farà la fase 9-16 con gli Svassi, con questi ultimi che, nel recupero della terza giornata, hanno la meglio sui Pink Panthers Varese.

Giriamo verso Ovest, dove Castelletto Ticino domina lo spareggio per il terzo posto con Borsano: referto rosa roboante per i piemontesi che colgono la poule 9-16 posto, spingendo più in basso i bustocchi del Cso. I Beavers, già primi in classifica, battono Albizzate di 25, con gli Sharks che non fermano la corsa dei novaresi. Fondamentale vittoria dell’Orange Five, che espugna Fagnano.

A Sud arriva la decisiva vittoria nello scontro diretto, per gli Irish Venegono, che battono Montello Young. Venegonesi secondi alle spalle della Just, qualificati per la poule 1-8 posto, montelliani che faranno la fase per il 9-16 posto. Facile vittoria interna per Rovello, che dilaga con Tradate conquistando i due punti dopo il 98-67 del 48′. Vittoria numero 17 per la Just Drink It, prima in solitaria a fine della 1 fase. Ko pesante per Venegono, che tuttavia festeggia la salvezza, dopo la sconfitta casalinga di No Look Gerenzano con Cantello, risultato che condanna gli arancioni di De Febis alla poule 33-40 e ai playout nella terza fase.

UISP IN PILLOLE – Al lavoro per le politiche di genere

L’educazione alla parità e al rispetto deve partire dalle fasce di età più giovani, per promuovere una società più giusta e rispettosa di tutte le identità e le differenze. L’Uisp ha scelto questo approccio da diversi anni e con continuità porta avanti percorsi di formazione e informazione rivolti a ragazzi e ragazze, per trasmettere messaggi positivi e responsabilizzare maschi e femmine sull’importanza del rispetto per tutte le altre persone. Per fare il punto su queste proposte, nelle varie declinazioni territoriali, martedì 10 febbraio è stata organizzata una riunione on line, promossa dalle Politiche di genere e diritti Uisp, in cui confrontarsi e condividere buone pratiche.

«Questo appuntamento è una tappa del percorso di Futura – ha detto in apertura Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp – è nostra intenzione mantenere una frequenza costante per poterci confrontare e condividere esperienze. Esistono molti progetti sul territorio che coinvolgono le scuole nel contrasto alla violenza contro le donne e agli stereotipi, in alcuni casi con focus su bullismo e cyber bullismo, come accade anche con il progetto Differenze 2.0».

UISP IN LIBANO – La missione Ana Kamen



È giunta alla conclusione la seconda missione Uisp in Libano, promossa nell’ambito del progetto “Ana Kamen (Phase 2)”, che mira a promuovere l’accesso a servizi educativi inclusivi e di qualità per i bambini libanesi vulnerabili e i rifugiati, promuovendo l’inclusione educativa e sociale delle ragazze e dei ragazzi in quattro scuole pubbliche libanesi.

Loredana Barra, presidente Uisp Sardegna e responsabile Formazione e sviluppo Uisp, e Vincenzo Spadaro, operatore Uisp Iblei, sono stati due settimane a Kobayat, da dove hanno raggiunto i villaggi delle scuole coinvolte nel percorso finanziato dell’AICS-Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo e con la partnership di WeWorld-GVC. Durante il progetto, Uisp ha proposto attività di gioco, in un percorso teso ad analizzare la capacità di ascolto dei bisogni dei bambini e il legame tra scuola e famiglia, come comunità che ha al centro il bambino. Venerdì 13 febbraio è stata l’ultima giornata di formazione, sabato 15 sono tornati in Italia.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews