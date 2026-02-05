Busto Arsizio ricorda le vittime delle foibe
Come ogni anno l’Amministrazione celebra la ricorrenza con alcune iniziative che possano continuare a mantenere vivo il ricordo delle vittime e degli eventi, con una particolare attenzione al quartiere di Borsano
Busto Arsizio non dimentica le vittime delle foibe e la tragedia dell’esodo di oltre 250.000 italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e celebra il Giorno del Ricordo, che ricorre martedì 10 febbraio.
Come ogni anno l’Amministrazione celebra la ricorrenza con alcune iniziative che possano continuare a mantenere vivo il ricordo delle vittime e degli eventi, con una particolare attenzione al quartiere di Borsano, che a suo tempo accolse gruppi di profughi.
Martedì 10 febbraio:
ore 9.00 Chiesa SS Pietro e Paolo Borsano Santa Messa;
ore 9.45 spazio dedicato a don Emerico Ceci, Borsano omaggio floreale alla statua di san Biagio;
ore 10.30 parco Norma Cossetto – via Foscolo omaggio alle vittime delle Foibe
dal 7 al 12 febbraio Biblioteca comunale
Mostra Bibliografica dedicata
Inoltre, l’Assessorato all’Educazione ha invitato gli Istituti scolastici del territorio a promuovere momenti di riflessione e approfondimento: agli studenti delle scuole secondarie di primo grado è stata proposta la visione del concerto dedicato al Giorno del Ricordo andato in scena al Quirinale alla presenza del presidente Mattarella; a quelli delle superiori la visione del film Red Land (Rosso Istria), come strumenti educativi per favorire la conoscenza storica, la consapevolezza civile e il dialogo in classe su una pagina significativa della storia italiana ed europea.
“Tali iniziative rappresentano un’importante occasione per stimolare negli studenti una riflessione critica sui valori della memoria, del rispetto e della convivenza civile” ha scritto l’assessore Colombo nella lettera inviata alle scuole.
