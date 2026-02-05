“Castiglione in maschera”: sfilata, premi e chiacchiere per la festa di Carnevale

Domenica 15 febbraio il corteo mascherato partirà dall’Oratorio San Luigi per attraversare le vie del paese tra musica e animazione grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni locali

Castiglione Olona si prepara a festeggiare il Carnevale con il tradizionale appuntamento dedicato a grandi e piccini. Domenica 15 febbraio 2026, le strade del paese torneranno a riempirsi di colori e musica per l’edizione annuale di «Castiglione in maschera», l’evento che coinvolge l’intera comunità in un pomeriggio di festa e condivisione.

Il programma della sfilata

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 presso l’Oratorio San Luigi di via Verdi, da dove partirà la sfilata in maschera. Il corteo attraverserà le vie del centro, accompagnato da momenti di intrattenimento e musica, per poi fare ritorno al punto di partenza. Come da tradizione, all’arrivo in oratorio si terranno le premiazioni per le maschere più belle e originali che avranno partecipato alla parata.

Merenda e festa in oratorio

La giornata proseguirà negli spazi dell’oratorio con un momento conviviale. Saranno distribuite le classiche chiacchiere di Carnevale e bevande calde per tutti i presenti. L’animazione continuerà per tutto il pomeriggio, offrendo un’occasione di svago pensata sia per i bambini che per gli adulti. Gli organizzatori ricordano che, per ragioni di sicurezza e decoro, è severamente vietato introdurre bombolette spray all’interno delle aree dell’oratorio.

Una rete di associazioni per l’evento

La manifestazione è il frutto di una stretta collaborazione tra diverse realtà del territorio. «Castiglione in maschera 2026 è organizzato dal Comune con il supporto della Pro Loco e di numerose associazioni locali» – spiegano i promotori – citando il coinvolgimento della Parrocchia Beata Vergine del Rosario e Santa Caterina di Gornate Superiore, il Gruppo Alpini, l’AVIS, l’Associazione Genitori in Branda, gli Amici di Castiglione, l’Associazione Pensionati Mazzucchelli e il Corpo Filarmonico Santa Cecilia. All’evento hanno contribuito anche i commercianti del paese.

Informazioni in caso di pioggia

Gli organizzatori hanno già previsto un piano alternativo in caso di condizioni meteo avverse. Se il maltempo dovesse impedire lo svolgimento della festa nella data stabilita, la sfilata e le attività collegate saranno rimandate a sabato 21 febbraio, mantenendo gli stessi orari e modalità.