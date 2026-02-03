Confindustria Varese fa chiarezza sul progetto Mill: “Ecco a che punto siamo”
Dalla candidatura della Università Liuc al bando di Regione Lombardia alla nuova proposta di Piano Attuativo: i prossimi passi per il Mill e per la futura sede di Confindustria Varese a Castellanza
A seguito di alcune notizie stampa emerse a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Liuc, Confindustria Varese interviene per chiarire lo stato di avanzamento del Progetto Mill, definito come strategico durante la stessa cerimonia. (nella foto l’intervento di Riccardo Comerio past president di Confindustria Varese e presidente della Liuc all’inaugurazione dell’anno accademico)
L’Associazione spiega che la Liuc ha presentato domanda di partecipazione a un bando di Regione Lombardia, che mette a disposizione risorse per progetti universitari finalizzati alla creazione di laboratori di ricerca con impatti diretti sul sistema produttivo.
In questo quadro si inserisce la nascita di Liuc Open Lab, iniziativa coerente con gli obiettivi del Progetto Mill. L’eventuale accesso ai fondi consentirebbe all’ateneo di riqualificare una parte significativa degli spazi universitari oggi inagibili e non ristrutturati, ma caratterizzati da metrature importanti, trasformandoli in infrastrutture dedicate alla ricerca e alla promozione della competitività delle imprese.
L’esito del bando regionale rappresenterà un passaggio decisivo anche per Confindustria Varese, che potrà così elaborare una nuova proposta di Piano Attuativo del Mill da presentare al Comune di Castellanza, insieme al progetto per la realizzazione della nuova sede associativa a fianco degli spazi universitari.
Così Mill trasformerà un pezzo di Castellanza, sarà il cuore del sapere e del saper fare impresa
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.