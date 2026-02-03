Confindustria Varese fa chiarezza sul progetto Mill: “Ecco a che punto siamo”

A seguito di alcune notizie stampa emerse a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Liuc, Confindustria Varese interviene per chiarire lo stato di avanzamento del Progetto Mill, definito come strategico durante la stessa cerimonia. (nella foto l’intervento di Riccardo Comerio past president di Confindustria Varese e presidente della Liuc all’inaugurazione dell’anno accademico)

L’Associazione spiega che la Liuc ha presentato domanda di partecipazione a un bando di Regione Lombardia, che mette a disposizione risorse per progetti universitari finalizzati alla creazione di laboratori di ricerca con impatti diretti sul sistema produttivo.

In questo quadro si inserisce la nascita di Liuc Open Lab, iniziativa coerente con gli obiettivi del Progetto Mill. L’eventuale accesso ai fondi consentirebbe all’ateneo di riqualificare una parte significativa degli spazi universitari oggi inagibili e non ristrutturati, ma caratterizzati da metrature importanti, trasformandoli in infrastrutture dedicate alla ricerca e alla promozione della competitività delle imprese.

L’esito del bando regionale rappresenterà un passaggio decisivo anche per Confindustria Varese, che potrà così elaborare una nuova proposta di Piano Attuativo del Mill da presentare al Comune di Castellanza, insieme al progetto per la realizzazione della nuova sede associativa a fianco degli spazi universitari.