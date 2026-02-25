È rivolta a ragazzi tra i 9 e i 12 anni la speciale visita gioco gratuita alla mostra allestita a Palazzo Cicogna in programma domenica 1 marzo alle ore 15

L’Architettura diventa un gioco da ragazzi con Detective d’Architettura alla scoperta degli edifici di Richino Castiglioni, la speciale vista gioco in programma domenica 1 marzo alle ore 15 a Palazzo Cicogna.

Un’esperienza interattiva che metterà alla prova spirito di osservazione e curiosità tra linee e volumi dei progetti e delle architetture esposte.

L’attività è dedicata alle famiglie con ragazzi dai 9 ai 13 anni.

La partecipazioneè per tutti gratuita con prenotazione obbligatoria per i ragazzi partecipanti fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.

L’itinerario partirà dall’ingresso della biblioteca comunale – in via Paolo Marliani 7, a Busto Arsizio – alle ore 15.

L’evento fa parte dell’iniziativa BArchitettura.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e territoriale Città di Busto Arsizio allo 0331 390242-349.