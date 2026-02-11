“Itinerari urbani” a Busto Arsizio: visite guidate dedicate a Castiglioni

Proseguono a Busto Arsizio gli “Itinerari urbani” dedicati alla scoperta delle bellezze cittadine. Dopo le mappe tematiche su Silvio Gambini e Alessandro Manzoni, l’Assessorato a Cultura e Identità lancia un nuovo percorso dedicato all’architetto Enrico Castiglioni, con una mappa realizzata dall’Ufficio Musei e presentata durante “BArchitettura”, in programma dal 5 all’8 febbraio.

«Dopo le mappe tematiche dedicate all’architetto Silvio Gambini e ad Alessandro Manzoni, l’Assessorato a Cultura e Identità propone un terzo itinerario tematico di visita in città, dedicato all’Architetto Enrico Castiglioni, attraverso la predisposizione di una mappa, realizzata a cura dell’Ufficio Musei. Presentata ufficialmente durante ‘BArchitettura’ (I edizione), la mappa è un ulteriore strumento per ‘vedere’ con occhi diversi la nostra città» – Manuela Maffioli, assessore a Cultura e Identità.

Per l’occasione, il Servizio di Didattica Museale e Territoriale offre un doppio appuntamento speciale per andare alla scoperta di alcune delle tappe del percorso, accompagnati da una guida:

– SABATO 14 FEBBRAIO: VISITA GUIDATA DEDICATA AGLI ADULTI

Sabato 14 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00: visita guidata a piedi, alla scoperta di una selezione delle opere architettoniche di Enrico Castiglioni presenti nel centro cittadino.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili (max 25 partecipanti): Punto di ritrovo e partenza itinerario: davanti alla Biblioteca Capitolare, via Don Giovanni Minzoni 1, alle ore 10.00.

A tutti i partecipanti sarà consegnata la mappa cartacea dell’”Itinerario urbano” dedicato a Richino Castiglioni, per permettere di continuare la visita autonoma di tutte le tappe presenti in città. La visita guidata si propone anche come evento collaterale della mostra “ENRICO CASTIGLIONI. Città, Architettura, Comunità”, allestita a Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II), a cura di Paolo Bossi con la collaborazione di Barbara Galli e in calendario fino a domenica 1 marzo: https://abbonamentomusei.it/mostra/citta-architettura-comunita/

– DOMENICA 1 MARZO: VISITA-GIOCO PER FAMIGLIE CON RAGAZZI

Domenica 1 marzo, in concomitanza con l’ultimo giorno di apertura della mostra, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si svolgerà l’attività Detective d’Architettura: alla scoperta degli edifici di Richino Castiglioni.

L’Architettura diventa un gioco da ragazzi in questa visita guidata interattiva che metterà alla prova il nostro spirito di osservazione e la nostra curiosità. Una speciale mappa-gioco proporrà ai giovani partecipanti attività e piccole sfide per andare alla scoperta dei segreti di alcuni edifici progettati da Richino Castiglioni. L’attività è dedicata alle famiglie con ragazzi dai 9 ai 13 anni.

NB: Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria per i ragazzi partecipanti fino a esaurimento dei posti disponibili (max 20 partecipanti): Non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore.

Punto di ritrovo e partenza itinerario: davanti alla BIBLIOTECA COMUNALE (via Paolo Marliani, n. 7), alle ore 15.00.

Agli adulti accompagnatori sarà consegnata la mappa cartacea dell’”Itinerario urbano” dedicato a Richino Castiglioni.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

0331 390242 – 349.