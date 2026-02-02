Varese News

Salute

Giornata mondiale contro il cancro: le iniziative di ASST Sette Laghi per la prevenzione

Vaccinazione gratuita contro l’HPV il 4 febbraio all’Ospedale di Circolo. Un’occasione per promuovere corretti stili di vita e adesione agli screening

ospedale del circolo ingresso entrata viale borri

La prevenzione come primo strumento nella lotta contro il cancro. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra mercoledì 4 febbraio, ASST Sette Laghi rinnova il proprio impegno a favore della salute pubblica promuovendo un’iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica, con particolare attenzione alla vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV).

La ricorrenza, promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, rappresenta ogni anno un momento di sensibilizzazione sull’importanza di adottare corretti stili di vita e di partecipare attivamente ai programmi di screening, strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza di molte patologie oncologiche.

Vaccinazione HPV ad accesso libero

Per la giornata del 4 febbraio, ASST Sette Laghi propone una seduta vaccinale straordinaria con accesso libero, senza necessità di prenotazione. È previsto il recupero delle coorti 2011, 2012 e 2013, che potranno accedere gratuitamente alla vaccinazione contro l’HPV.

L’iniziativa si svolge presso la sede vaccinale dell’Ospedale di Circolo di Varese, al piano terra, in viale Borri 57, dalle ore 9 alle ore 15.

Offerta estesa fino ai 26 anni

La vaccinazione contro il Papilloma Virus viene inoltre offerta gratuitamente anche a ragazze e ragazzi fino al compimento dei 26 anni di età, sempre nella stessa sede e negli stessi orari. Un’opportunità importante per ampliare la copertura vaccinale e rafforzare la prevenzione di tumori correlati all’infezione da HPV.

Con questa iniziativa, ASST Sette Laghi ribadisce il valore della prevenzione primaria come alleata fondamentale nella lotta contro il cancro, invitando la popolazione a cogliere le opportunità offerte dal sistema sanitario per tutelare la propria salute.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.