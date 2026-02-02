Giornata mondiale contro il cancro: le iniziative di ASST Sette Laghi per la prevenzione

La prevenzione come primo strumento nella lotta contro il cancro. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra mercoledì 4 febbraio, ASST Sette Laghi rinnova il proprio impegno a favore della salute pubblica promuovendo un’iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica, con particolare attenzione alla vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV).

La ricorrenza, promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, rappresenta ogni anno un momento di sensibilizzazione sull’importanza di adottare corretti stili di vita e di partecipare attivamente ai programmi di screening, strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza di molte patologie oncologiche.

Vaccinazione HPV ad accesso libero

Per la giornata del 4 febbraio, ASST Sette Laghi propone una seduta vaccinale straordinaria con accesso libero, senza necessità di prenotazione. È previsto il recupero delle coorti 2011, 2012 e 2013, che potranno accedere gratuitamente alla vaccinazione contro l’HPV.

L’iniziativa si svolge presso la sede vaccinale dell’Ospedale di Circolo di Varese, al piano terra, in viale Borri 57, dalle ore 9 alle ore 15.

Offerta estesa fino ai 26 anni

La vaccinazione contro il Papilloma Virus viene inoltre offerta gratuitamente anche a ragazze e ragazzi fino al compimento dei 26 anni di età, sempre nella stessa sede e negli stessi orari. Un’opportunità importante per ampliare la copertura vaccinale e rafforzare la prevenzione di tumori correlati all’infezione da HPV.

Con questa iniziativa, ASST Sette Laghi ribadisce il valore della prevenzione primaria come alleata fondamentale nella lotta contro il cancro, invitando la popolazione a cogliere le opportunità offerte dal sistema sanitario per tutelare la propria salute.