Il restyling del Campus a Varese passa in consiglio comunale
Approvato il progetto unitario della Pallacanestro Varese: ristrutturazione del centro di via Pirandello e nuova struttura pressostatica per il settore giovanile. Nodi traffico e parcheggi. 20 voti favorevoli e 7 astensioni
(Foto scattate alla presentazione in commissione urbanistica)
Passa in consiglio comunale a Varese con 20 voti favorevoli e 7 astenuti, dopo la discussione in Commissione Urbanistica, il Progetto Unitario che prevede una profonda ristrutturazione del centro sportivo Campus di via Pirandello e la realizzazione di una nuova struttura coperta in via Pista Vecchia.
Il restyling del Campus
Il complesso di via Pirandello 31 sarà completamente riorganizzato per rispondere alle esigenze della Pallacanestro Varese, che gestisce l’impianto. Tra gli interventi principali, la realizzazione di nuovi uffici e aree direzionali, che saranno realizzati con la sopraelevazione degli attuali locali sala pesi e massaggi, sul lato ovest della struttura. La tribuna del campo 2 ospiterà una nuova sala riunioni.
Sul fronte est è previsto un ampliamento per nuovi servizi igienici destinati agli spettatori del campo 1 e per la ricollocazione del bar-ristorante con cucina. Il seminterrato verrà ripensato con spazi dedicati alle squadre giovanili e al minibasket, nuove palestre e un’area di riabilitazione sportiva con studi medici.
All’esterno, la zona “playground” vedrà importanti trasformazioni: il playground resterà a uso pubblico e sarà utilizzato dalla Pallacanestro Varese, e i campi scoperti di via Pirandello rimarranno a uso libero e gratuito per tutti i cittadini. La vera trasformazione interna riguarda l’attuale campo da calcetto che verrà convertito in tre sezioni per il basket 3 contro 3.
Un “pallone” per gli allenamenti delle giovanili in via Pista Vecchia
La novità più rilevante riguarda l’area comunale di via Pista Vecchia, oggi utilizzata come parcheggio, dove sorgerà una struttura pressostatica – il classico “pallone” – destinata agli allenamenti del settore giovanile.
Il progetto non è nuovo: un “pallone” adibito a tale uso (allora chiamato “PalaNuovo“) era già operativo a fine anni ’80: tant’è vero che gli spogliatoi comunali esistenti, attualmente inutilizzati, verranno recuperati.
Questa nuova struttura sorgerà in un area di parcheggio che fa parte del comparto del palazzetto, e sarà utilizzabile, in orari scolastici, anche dalle scuole della zona. Il parcheggio pubblico di via Pista Vecchia, a fianco della struttura che verrà costruita, resterà intatto.
Il progetto dedica attenzione anche alla componente verde: verrà abbattuto un solo albero tutelato – un tiglio in via Pista Vecchia – mentre gli altri esemplari saranno preservati. Come compensazione, verranno piantati 16 nuovi carpini bianchi.
Pareri contrari e dubbi
I consiglieri Franco Formato (Varese Ideale) e Eugenio De Amici hanno ribadito le perplessità evidenziate in commissione però il problema del traffico in una zona già congestionata dalla presenza di scuole e centri sportivi. «Va bene implementare la vocazione sportiva della zona – ha sostenuto in particolare De Amici – ma andrebbe considerato anche l’aumento del traffico in base alle nuove offerte che si vanno a creare».
