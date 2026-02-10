La Pro Patria sfida il Cittadella per provare a dare continuità

La Pro Patria, dopo il pareggio in extremis contro l’Albinoleffe, torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Mercoledì 11 febbraio alle 20.30 i tigrotti scenderanno in campo per affrontare il Cittadella allo stadio “Carlo Speroni”, nella gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C.

Mister Francesco Bolzoni, dopo essere riuscito finalmente a rompere il ghiaccio, centrando il primo punto della sua gestione grazie alla rete nel finale di Udoh, arrivata dopo l’espulsione di Di Munno, che pertanto salterà la sfida contro i granata patavini. I biancoblù dovranno provare a dare continuità, sfruttando l’iniezione di fiducia dopo la rimonta di Zanica, per provare a dare un senso al finale di stagione, cercando di recuperare punti sulle dirette concorrenti come Virtus Verona e Pergolettese, distanti rispettivamente 6 e 7 punti, e accorciare anche sul quintultimo posto per provare a diminuire la distanza di quattordici lunghezze che ad oggi condannerebbe la penultima alla retrocessione diretta.

L’avversario non sarà dei più semplici perché la formazione allenata dal gaviratese Manuel Iori vuole dare continuità alla vittoria sul difficile campo del Lumezzane per 2-1, arrivata al minuto 94 grazie alla rete di uno degli acquisti degli ultimi giorni di mercato, Gabriele Perretta, prelevato in prestito dal Pontedera. La squadra granata, grazie al successo ottenuto al “Saleri”, ha interrotto un digiuno di tre punti che durava da quattro partite.

La formazione patavina ha disputato una stagione altalenante, caratterizzata da una partenza deludente con una sola vittoria nelle prime otto giornate, per poi inanellare una serie di sette successi consecutivi che ha permesso di risalire la china e piazzarsi nella parte alta della classifica, con l’obiettivo di provare a centrare il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. La squadra di Iori ha totalizzato fin qui 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte), a pari merito con Alcione Milano e Renate, squadre che si contenderanno il quarto posto, insieme a Trento e Inter U23 (entrambe a 38) con un pensierino rivolto al terzo posto, che dista 6 punti.

Gli ex di turno sono tre: tra le fila del Cittadella milita Davide Castelli; per lui 26 gol e 3 assist in 117 presenze in biancoblù, ed è attualmente il miglior marcatore granata con 4 reti insieme a Rabbi. Tra le fila della Pro Patria ci sono Felicioli e Desogus: il primo ha giocato in Veneto nella stagione 2022/23, totalizzando appena 7 presenze tra Serie B e Coppa Italia; il secondo ha militato in granata nella passata stagione in Serie B e nella prima parte della corrente annata: in totale ha disputato 33 partite con 1 gol e 1 assist.

I precedenti tra le due squadre sono 19, con 6 vittorie per parte e 7 pareggi, compreso quello maturato all’andata (0-0) nella gara del “Pier Cesare Tombolato”.