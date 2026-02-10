Varese News

Sport

La Pro Patria sfida il Cittadella per provare a dare continuità

Turno infrasettimanale per la squadra di mister Bolzoni che mercoledì 11 febbraio (20.30) affronterà allo "Speroni" i granata allenati dal gaviratese Manuel Iori

Pro Patria - L.R. Vicenza 0-4

La Pro Patria, dopo il pareggio in extremis contro l’Albinoleffe, torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Mercoledì 11 febbraio alle 20.30 i tigrotti scenderanno in campo per affrontare il Cittadella allo stadio “Carlo Speroni”, nella gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C.

Mister Francesco Bolzoni, dopo essere riuscito finalmente a rompere il ghiaccio, centrando il primo punto della sua gestione grazie alla rete nel finale di Udoh, arrivata dopo l’espulsione di Di Munno, che pertanto salterà la sfida contro i granata patavini. I biancoblù dovranno provare a dare continuità, sfruttando l’iniezione di fiducia dopo la rimonta di Zanica, per provare a dare un senso al finale di stagione, cercando di recuperare punti sulle dirette concorrenti come Virtus Verona e Pergolettese, distanti rispettivamente 6 e 7 punti, e accorciare anche sul quintultimo posto per provare a diminuire la distanza di quattordici lunghezze che ad oggi condannerebbe la penultima alla retrocessione diretta.

L’avversario non sarà dei più semplici perché la formazione allenata dal gaviratese Manuel Iori vuole dare continuità alla vittoria sul difficile campo del Lumezzane per 2-1, arrivata al minuto 94 grazie alla rete di uno degli acquisti degli ultimi giorni di mercato, Gabriele Perretta, prelevato in prestito dal Pontedera. La squadra granata, grazie al successo ottenuto al “Saleri”, ha interrotto un digiuno di tre punti che durava da quattro partite.

La formazione patavina ha disputato una stagione altalenante, caratterizzata da una partenza deludente con una sola vittoria nelle prime otto giornate, per poi inanellare una serie di sette successi consecutivi che ha permesso di risalire la china e piazzarsi nella parte alta della classifica, con l’obiettivo di provare a centrare il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. La squadra di Iori ha totalizzato fin qui 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte), a pari merito con Alcione Milano e Renate, squadre che si contenderanno il quarto posto, insieme a Trento e Inter U23 (entrambe a 38) con un pensierino rivolto al terzo posto, che dista 6 punti.

Gli ex di turno sono tre: tra le fila del Cittadella milita Davide Castelli; per lui 26 gol e 3 assist in 117 presenze in biancoblù, ed è attualmente il miglior marcatore granata con 4 reti insieme a Rabbi. Tra le fila della Pro Patria ci sono Felicioli e Desogus: il primo ha giocato in Veneto nella stagione 2022/23, totalizzando appena 7 presenze tra Serie B e Coppa Italia; il secondo ha militato in granata nella passata stagione in Serie B e nella prima parte della corrente annata: in totale ha disputato 33 partite con 1 gol e 1 assist.

I precedenti tra le due squadre sono 19, con 6 vittorie per parte e 7 pareggi, compreso quello maturato all’andata (0-0) nella gara del “Pier Cesare Tombolato”.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.