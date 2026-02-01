Varese News

Sport

La UYBA si fa bella in tv: tre set e tre punti conquistati a Cuneo

Le biancorosse impiegano solo un'ora e 20' per chiudere la pratica sul campo della Honda. Senza Battista (infortunata) è Gennari a martellare insieme a Parra

uyba

L’anticipo televisivo ha fatto bella la Eurotek Laica Busto Arsizio che sabato sera ha travolto in trasferta la Honda Granda Cuneo con un netto 0-3 in una partita durata poco più di 80 minuti. La squadra di Barbolini cercava un successo simile sul campo di un’avversaria di bassa classifica e questa volta non ha fallito l’obiettivo, incassando tre punti molto importanti nella corsa ai playoff. (foto LVF)

La Uyba non si è fermata neppure davanti alla defezione di Valentina Battista, tenuta a riposo per una lieve lesione muscolare: Barbolini ha pescato dalla sua panchina lunga e ha scelto Alessia Gennari per il posto 4. La veterana ha risposto da campionessa siglando 12 punti con il 40% in attacco.

Sistemata quella posizione, le Farfalle hanno quindi sfruttato l’ottima forma di Melanie Parra, 14 punti con tre muri, un ace e il premio di MVP della partita. Notevole anche la prova di Alice Torcolacci: 9 punti con l’85% offensivo, praticamente implacabile. L’aggressività in battuta unita alla precisione e la superiorità a muro spiegano con maggiori dettagli il risultato finale: 10-25, 18-25, 21-25.

Bene anche la gestione degli errori, solo 14, la metà esatta rispetto alle piemontesi che si non affidate a Diop (9 punti) ma che non sono riuscite a scalfire la solidità del complesso di Barbolini. Salito a quota 27 e con una candidatura importante per la post season.

«Vincere era importantissimo: sono tre punti che ci fanno respirare e allungare sulle squadre che inseguono – le parole di Gennari – Sono felicissima per la squadra. Da qui alla fine, a parte Milano, abbiamo gare, solo sulla carta, un po’ più abbordabili: dovremo essere brave a portare a casa punti per gustarci un bel primo turno di play-off».

Honda Cuneo Granda Volley – Eurotek Laica Busto Arsizio 0-3
(10-25, 18-25, 21-25)

Cuneo: Koulisiani 5, Keene 5, Atamah ne, Rivero 3, Marring 2 , Pritchard 5, Magnani ne, Allaoui 2, Bardaro (L), Cecconello 1, Pucelj 3, Signorile, Diop 9. All. Salvagni.
Busto Arsizio: Battista ne, Pelloni (L), Gennari 12, Metwally ne, Seki 1, Schmit, Diouf, Parlangeli, Obossa 8, Eckl 6, Torcolacci 9, Parra 14, Booth ne. All. Barbolini.
Arbitri: Lot – Serafin
Note. Durata: 19, 28, 27. Tot. 1h 22′. Spettatori: 2793. Cuneo: Battute vincenti 1, battute errate 12, muri 4, attacco 30%, ricezione 56%, errori 14. Uyba: Battute vincenti 5, battute errate 5, muri 9, attacco 43%, ricezione 60%, errori 28.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.