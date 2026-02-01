La UYBA si fa bella in tv: tre set e tre punti conquistati a Cuneo

L’anticipo televisivo ha fatto bella la Eurotek Laica Busto Arsizio che sabato sera ha travolto in trasferta la Honda Granda Cuneo con un netto 0-3 in una partita durata poco più di 80 minuti. La squadra di Barbolini cercava un successo simile sul campo di un’avversaria di bassa classifica e questa volta non ha fallito l’obiettivo, incassando tre punti molto importanti nella corsa ai playoff. (foto LVF)

La Uyba non si è fermata neppure davanti alla defezione di Valentina Battista, tenuta a riposo per una lieve lesione muscolare: Barbolini ha pescato dalla sua panchina lunga e ha scelto Alessia Gennari per il posto 4. La veterana ha risposto da campionessa siglando 12 punti con il 40% in attacco.

Sistemata quella posizione, le Farfalle hanno quindi sfruttato l’ottima forma di Melanie Parra, 14 punti con tre muri, un ace e il premio di MVP della partita. Notevole anche la prova di Alice Torcolacci: 9 punti con l’85% offensivo, praticamente implacabile. L’aggressività in battuta unita alla precisione e la superiorità a muro spiegano con maggiori dettagli il risultato finale: 10-25, 18-25, 21-25.

Bene anche la gestione degli errori, solo 14, la metà esatta rispetto alle piemontesi che si non affidate a Diop (9 punti) ma che non sono riuscite a scalfire la solidità del complesso di Barbolini. Salito a quota 27 e con una candidatura importante per la post season.

«Vincere era importantissimo: sono tre punti che ci fanno respirare e allungare sulle squadre che inseguono – le parole di Gennari – Sono felicissima per la squadra. Da qui alla fine, a parte Milano, abbiamo gare, solo sulla carta, un po’ più abbordabili: dovremo essere brave a portare a casa punti per gustarci un bel primo turno di play-off».

Honda Cuneo Granda Volley – Eurotek Laica Busto Arsizio 0-3

(10-25, 18-25, 21-25)

Cuneo: Koulisiani 5, Keene 5, Atamah ne, Rivero 3, Marring 2 , Pritchard 5, Magnani ne, Allaoui 2, Bardaro (L), Cecconello 1, Pucelj 3, Signorile, Diop 9. All. Salvagni.

Busto Arsizio: Battista ne, Pelloni (L), Gennari 12, Metwally ne, Seki 1, Schmit, Diouf, Parlangeli, Obossa 8, Eckl 6, Torcolacci 9, Parra 14, Booth ne. All. Barbolini.

Arbitri: Lot – Serafin

Note. Durata: 19, 28, 27. Tot. 1h 22′. Spettatori: 2793. Cuneo: Battute vincenti 1, battute errate 12, muri 4, attacco 30%, ricezione 56%, errori 14. Uyba: Battute vincenti 5, battute errate 5, muri 9, attacco 43%, ricezione 60%, errori 28.