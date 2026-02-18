Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Lunghe code e un ferito per incidente sull’A8 tra l’innesto A36 e Busto Arsizio

Pesanti le ripercussioni sul traffico: alle 10.10 è stata segnalata da Società autostrade una coda di 2 chilometri tra Gallarate e Busto Arsizio, con tempi di percorrenza aumentati fino a circa 20 minuti

Generico 16 Feb 2026

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, in direzione Milano, nel tratto compreso tra l’innesto con la A36 e Busto Arsizio.

L’allarme è scattato quando mancavano dieci minuti alle 10 per uno scontro tra due auto. Al momento risulta coinvolta una persona, di cui non sono ancora note età e condizioni.

Sul posto sono stati allertati Ats Novate e i Vigili del fuoco di Varese. In azione anche i mezzi di soccorso: un’auto medica  e due ambulanze della Croce rossa italiana di Busto Arsizio. Le operazioni di assistenza sono ancora in corso.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: alle 10.10 è stata segnalata da Società autostrade una coda di 2 chilometri tra Gallarate e Busto Arsizio (nella foto), con tempi di percorrenza aumentati fino a circa 20 minuti.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

