Monitorare il clima che cambia: a Luino le scuole scendono in campo per salvare le api
Monitorare il clima che cambia: a Luino le scuole scendono in campo per salvare le api Il progetto di monitoraggio civico coinvolge gli studenti del Luinese in un percorso educativo tra scienza e natura. I risultati delle ricerche saranno presentati il 29 maggio a Palazzo Verbania
Il Tavolo per il Clima di Luino, in stretta collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio, ha dato il via a un ambizioso progetto di monitoraggio civico focalizzato sui cambiamenti climatici. Il percorso formativo, che coinvolge gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, di Luino e dell’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano, affronta temi cruciali: dagli effetti del riscaldamento globale sulla flora al comportamento delle api, fino alla misurazione di temperature e precipitazioni e alla riduzione dei ghiacciai.
Dopo i primi approfondimenti botanici, lo scorso martedì 13 gennaio la classe 2A dell’I.C.S. di Luino ha ospitato il Prof. Federico Parini, apicoltore esperto dell’Associazione tra i produttori apistici della provincia di Varese (Apava). Al centro dell’incontro, il delicato equilibrio delle api, insetti impollinatori fondamentali per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, oggi messi a dura prova dall’attività antropica.
Le minacce: siccità e stagioni irregolari
Il Prof. Parini ha illustrato come la crescente siccità stia devastando gli habitat naturali, riducendo drasticamente le risorse di nettare e polline. Senza cibo a sufficienza, le colonie faticano a sopravvivere. A questo si aggiunge lo sfasamento delle fioriture: le stagioni irregolari rompono il sincronismo tra il risveglio delle api e la disponibilità di nutrimento. Un esempio lampante è la fioritura della robinia: piogge battenti o gelate improvvise possono distruggere i fiori proprio quando le famiglie di api sono al massimo della forza, condannandole alla fame.
Un impegno civico per il futuro
Le api sono sentinelle della salute ambientale e la loro tutela è una priorità per il benessere umano. Sostenere l’apicoltura locale e monitorare lo stato delle colonie sono passi fondamentali per la conservazione della biodiversità.
Gli studenti, attraverso osservazioni regolari, continueranno a raccogliere dati preziosi. Il culmine del progetto sarà il 29 maggio, con un evento pubblico presso Palazzo Verbania a Luino, dove i giovani ricercatori presenteranno alla comunità i risultati e le riflessioni maturate. Per informazioni: segretavclima.luino.va@gmail.com.
