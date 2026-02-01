Varese News

Monitorare il clima che cambia: a Luino le scuole scendono in campo per salvare le api

Il Tavolo per il Clima di Luino, in stretta collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio, ha dato il via a un ambizioso progetto di monitoraggio civico focalizzato sui cambiamenti climatici. Il percorso formativo, che coinvolge gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, di Luino e dell’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano, affronta temi cruciali: dagli effetti del riscaldamento globale sulla flora al comportamento delle api, fino alla misurazione di temperature e precipitazioni e alla riduzione dei ghiacciai.

Dopo i primi approfondimenti botanici, lo scorso martedì 13 gennaio la classe 2A dell’I.C.S. di Luino ha ospitato il Prof. Federico Parini, apicoltore esperto dell’Associazione tra i produttori apistici della provincia di Varese (Apava). Al centro dell’incontro, il delicato equilibrio delle api, insetti impollinatori fondamentali per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, oggi messi a dura prova dall’attività antropica.

Le minacce: siccità e stagioni irregolari

Il Prof. Parini ha illustrato come la crescente siccità stia devastando gli habitat naturali, riducendo drasticamente le risorse di nettare e polline. Senza cibo a sufficienza, le colonie faticano a sopravvivere. A questo si aggiunge lo sfasamento delle fioriture: le stagioni irregolari rompono il sincronismo tra il risveglio delle api e la disponibilità di nutrimento. Un esempio lampante è la fioritura della robinia: piogge battenti o gelate improvvise possono distruggere i fiori proprio quando le famiglie di api sono al massimo della forza, condannandole alla fame.

Un impegno civico per il futuro

Le api sono sentinelle della salute ambientale e la loro tutela è una priorità per il benessere umano. Sostenere l’apicoltura locale e monitorare lo stato delle colonie sono passi fondamentali per la conservazione della biodiversità.

Gli studenti, attraverso osservazioni regolari, continueranno a raccogliere dati preziosi. Il culmine del progetto sarà il 29 maggio, con un evento pubblico presso Palazzo Verbania a Luino, dove i giovani ricercatori presenteranno alla comunità i risultati e le riflessioni maturate. Per informazioni: segretavclima.luino.va@gmail.com.

Pubblicato il 01 Febbraio 2026
