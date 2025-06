Una striscia gialla e tante api disegnate sull’asfalto: a Castronno prende forma “La via delle api”

Se siete passati a Castronno, nel tratto che dalla stazione porta al campo sportivo e poi sulla pista ciclabile fino a Sant’Alessandro avrete notato una novità: una lunga striscia gialla e tante piccole api stilizzate disegnate sull’asfalto. È parte del progetto de “La Via delle Api” che sta piano piano prendendo forma.

Un’idea nata da un lungo lavoro di VareseNews chiamato “Un anno con le api” (qui gli articoli e i video) e che grazie al patrocinio del Comune di Castronno che ha creduto fin da subito all’iniziativa e alla collaborazione con l’apicoltore Federico Tesser dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago sta per diventare realtà.

Si tratta di un percorso educativo e didattico che racconta il viaggio delle api e la loro importanza per l’ambiente: un cammino che collega la stazione di Castronno a Materia, la sede di VareseNews nel rione di Sant’Alessandro, passando attraverso luoghi ricchi di biodiversità. Il percorso sarà presto arricchito da pannelli informativi e video che raccontano le diverse fasi della vita delle api, il loro rapporto con l’ambiente e il lavoro degli apicoltori.

Ogni tappa del cammino è un’opportunità per apprendere di più sul ruolo fondamentale delle api nell’impollinazione e sulla necessità di preservare la loro salute per il benessere del nostro pianeta. All’arrivo, nel giardino di Materia, ci sarà un Honey Factor, apiario didattico installato da Apicolturaurbana per vedere da vicino come vivono le api nel loro ambiente naturale, senza rischi né per loro né per chi osserva.

Il progetto, dedicato alla memoria di Silvia e Alessandro, scomparsi nella tragedia del Mottarone grazie alla neonata associazione “Come l’aria” è realizzato grazie alla partecipazione di diversi partner (Ricola, Tigros, Trenord, Studio Costa, Parco Pineta, Azienda Agricola Fonteincanata, Nicora Garden, Apicolturaurbana) e gode del patrocino del Comune di Castronno. La striscia gialla e le api disegnate sull’asfalto sono state tracciate da Ivano e Miguel della Segnaletica Varesina di Riccardo Sola & C.

Ogni pannello lungo la via contiene un QR Code che rimanda ai video, offrendo così una guida interattiva per tutti coloro che vogliono conoscere meglio l’importante lavoro che si cela dietro la produzione del miele e la tutela di questi piccoli, ma fondamentali insetti.

È un progetto pensato per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado: il percorso è adatto a tutti, facile e ricco di spunti interessanti. In una gita di una giornata (si può arrivare comodamente in treno o in autobus) gli studenti potranno scoprire La via delle api, ma anche tutto il mondo che ruota intorno a questi insetti impollinatori fondamentali per la biodiversità.

L’inaugurazione de La via delle Api si terrà il 30 giugno, con partenza dalla stazione di Castronno alle 18. Già da oggi chi è interessato può scrivere a materia@varesenews.it per avere informazioni. Potete anche inquadrare il QR CODE sul volantino o compilare il form per prenotare la visita della vostra classe.