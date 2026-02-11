Polizia e carabinieri rafforzano i controlli in via Como, arrivano gli “uffici mobili” in centro a Varese

Da alcuni giorni la Polizia di Stato di Varese e l’Arma dei Carabinieri hanno avviato una nuova modalità di presidio del territorio, con l’impiego di uffici mobili in alcune aree del centro cittadino. L’obiettivo è aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini e garantire ordine pubblico e maggiore controllo nelle zone più frequentate.

L’iniziativa è stata decisa a seguito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Polizia di Stato e Carabinieri si alterneranno con personale aggiuntivo rispetto a quello normalmente impegnato nei servizi di controllo del territorio.

I presidi riguarderanno via Como, l’area delle stazioni ferroviarie, piazza Repubblica, piazza Forzinetti e piazza XX Settembre, luoghi che in particolare negli ultimi tempi sono caratterizzati da una massiccia presenza di giovani, ma anche da persone moleste.

Secondo quanto riferito, l’attenzione sarà rivolta soprattutto a situazioni legate all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, comportamenti che in alcuni casi finiscono per ostacolare la libera fruizione di questi spazi da parte dei cittadini.

La presenza degli uffici mobili consentirà controlli più immediati, un contatto diretto con la popolazione e un presidio visibile, pensato anche per prevenire episodi di degrado e microcriminalità.

Il provvedimento arriva in una zona “calda“ della città anche alla luce del clamore sortito dal video clip “trap“ girato il mese scorso che creò caos proprio in via Como (la strada rimase bloccata fino all’intervento delle forze dell’ordine)