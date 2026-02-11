Polizia e carabinieri rafforzano i controlli in via Como, arrivano gli “uffici mobili” in centro a Varese
Presidi a rotazione nelle aree più frequentate: stazioni, piazza Repubblica e altre zone sensibili. L’iniziativa è stata decisa a seguito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
Da alcuni giorni la Polizia di Stato di Varese e l’Arma dei Carabinieri hanno avviato una nuova modalità di presidio del territorio, con l’impiego di uffici mobili in alcune aree del centro cittadino. L’obiettivo è aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini e garantire ordine pubblico e maggiore controllo nelle zone più frequentate.
L’iniziativa è stata decisa a seguito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Polizia di Stato e Carabinieri si alterneranno con personale aggiuntivo rispetto a quello normalmente impegnato nei servizi di controllo del territorio.
I presidi riguarderanno via Como, l’area delle stazioni ferroviarie, piazza Repubblica, piazza Forzinetti e piazza XX Settembre, luoghi che in particolare negli ultimi tempi sono caratterizzati da una massiccia presenza di giovani, ma anche da persone moleste.
Secondo quanto riferito, l’attenzione sarà rivolta soprattutto a situazioni legate all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, comportamenti che in alcuni casi finiscono per ostacolare la libera fruizione di questi spazi da parte dei cittadini.
La presenza degli uffici mobili consentirà controlli più immediati, un contatto diretto con la popolazione e un presidio visibile, pensato anche per prevenire episodi di degrado e microcriminalità.
Il provvedimento arriva in una zona “calda“ della città anche alla luce del clamore sortito dal video clip “trap“ girato il mese scorso che creò caos proprio in via Como (la strada rimase bloccata fino all’intervento delle forze dell’ordine)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.