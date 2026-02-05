Varese News

Varese Laghi

Profumorso e l’importanza dell’olfatto. Quando odori e profumi guidano la vita di una persona

Dal primo approccio con gli odori di casa allo studio della piramide dei profumi e della cultura del profumo. Ogni fragranza ha una storia che divulga sui social per passione

il profumorso sergio jovino


Nell’ultima puntata della rubrica radiofonica Chi l’avrebbe mai detto di Radio Materia, si è raccontato un percorso personale e professionale fuori dagli schemi: quello di Il Profumorso, operatore sociosanitario che ha trasformato una passione profonda per il mondo olfattivo in un’attività di divulgazione legata alla profumeria artistica e di nicchia.

Durante l’intervista, Profumorso ha ripercorso le origini di un interesse nato nell’infanzia, molto prima di diventare competenza tecnica. Un racconto che intreccia memoria familiare e sensibilità sensoriale. Il primo approccio ai profumi avviene in casa, grazie alla nonna paterna e ai flaconi custoditi nella sua camera. A questo si aggiunge l’esperienza della cucina, ricca di aromi quotidiani, e il ricordo dell’odore del ferro lavorato dal padre, diventato un richiamo immediato alla memoria.

Fin da bambino, racconta, annusava tutto ciò che lo circondava, senza distinguere tra odori piacevoli o sgradevoli. Un bagaglio sensoriale che si è affinato nel tempo anche grazie al lavoro di operatore sociosanitario, dove l’olfatto è uno strumento fondamentale per riconoscere segnali legati alla salute delle persone assistite.

Un incontro significativo è quello con Gianni Corsolini, dirigente sportivo e appassionato di profumi, conosciuto durante l’assistenza domiciliare. Da lì nasce un dialogo che porta a collaborazioni creative e a un progetto editoriale condiviso. Importante anche l’esperienza in una profumeria di nicchia, dove Profumorso approfondisce gli aspetti tecnici della profumeria artistica e il valore della narrazione che accompagna ogni fragranza.

Durante l’intervista emerge anche una posizione critica verso la distinzione di genere nei profumi, considerata una costruzione commerciale. Il profumo, per lui, è espressione personale. Accanto a questo resta forte il legame con il sociale, come educatore per la cooperativa San Luigi.

Un percorso che restituisce l’idea del profumo come linguaggio silenzioso, capace di raccontare identità, memoria e cura.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.