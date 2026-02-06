Rinviato il concerto di Giorgio Poi al Foce di Lugano
Le nuove date saranno annunciate a breve e tutti i biglietti resteranno validi
A causa di un’influenza, Giorgio Poi è costretto a rinviare entrambi i concerti in Svizzera previsti per questo fine settimana.
La comunicazione ufficiale: “Le nuove date saranno annunciate a breve e tutti i biglietti resteranno validi. Per eventuali rimborsi del concerto di Lugano, previsto oggi 6 febbraio 2026 al FOCE, coloro che hanno acquistato il biglietto saranno contattati dal servizio biglietteria.ch che fornirà le informazioni necessarie per scegliere se mantenere il biglietto valido per la nuova data oppure richiedere il rimborso. Ci scusiamo per l’inconveniente. Auguriamo all’artista una pronta guarigione”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.