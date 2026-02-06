Rinviato il concerto di Giorgio Poi al Foce di Lugano

A causa di un’influenza, Giorgio Poi è costretto a rinviare entrambi i concerti in Svizzera previsti per questo fine settimana.

La comunicazione ufficiale: “Le nuove date saranno annunciate a breve e tutti i biglietti resteranno validi. Per eventuali rimborsi del concerto di Lugano, previsto oggi 6 febbraio 2026 al FOCE, coloro che hanno acquistato il biglietto saranno contattati dal servizio biglietteria.ch che fornirà le informazioni necessarie per scegliere se mantenere il biglietto valido per la nuova data oppure richiedere il rimborso. Ci scusiamo per l’inconveniente. Auguriamo all’artista una pronta guarigione”.