“Sempre con noi nella casa biancoblù”: la Pro Patria celebra Cecotti e Amadeo nello stadio di Busto Arsizio

Sabato 21 febbraio allo stadio Carlo Speroni l’intitolazione del settore distinti ad Andrea Cecotti e della tribuna laterale a Giancarlo Amadeo

Un gesto di memoria e appartenenza che lega passato e presente della Pro Patria. Sabato 21 febbraio allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio si terrà la cerimonia di intitolazione del settore distinti ad Andrea Cecotti, che allenò la squadra alla fine degli anni 80, e della tribuna laterale al calciatore Giancarlo Amadeo, scomparso nel 2021, due figure rimaste profondamente legate alla storia biancoblù.

L’iniziativa, dal titolo “L’orgoglio di un ricordo”, vuole rendere omaggio a due protagonisti che hanno lasciato un segno nella casa della Pro Patria. Un modo per tenere vivo il loro ricordo all’interno dello stadio e nella memoria dei tifosi, come recita il messaggio scelto per accompagnare l’evento: “Andrea e Giancarlo sempre con noi nella casa biancoblù”.

Il programma della mattinata

L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio alle 10.30 allo stadio Carlo Speroni. Alla stessa ora verrà aperto anche il Pro Patria Museum, che resterà visitabile in attesa dell’inizio ufficiale della cerimonia.

L’intitolazione vera e propria è prevista per le ore 11. Il ritrovo avverrà inizialmente nel settore distinti, dove si terrà il momento dedicato al ricordo di Andrea Cecotti. Successivamente la cerimonia proseguirà nella tribuna laterale, che verrà intitolata a Giancarlo Amadeo.

Un momento condiviso di ricordo

Al termine della cerimonia, il Pro Patria Museum offrirà un piccolo rinfresco a tutti i presenti, chiudendo la mattinata con un momento conviviale pensato per condividere il ricordo e il valore simbolico dell’iniziativa.