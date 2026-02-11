Spaccio nei boschi del Comasco, la polizia incastra a Merone il “custode” della droga
Al momento dell'irruzione, i tre si sono dileguati nella boscaglia, ma gli agenti sono riusciti a bloccare proprio chi aveva lo zaino contenente lo stupefacente
Ancora un blitz antidroga nelle aree verdi del comasco. Nel pomeriggio di ieri, gli uomini della Squadra Mobile hanno smantellato una cellula di spaccio che operava tra la vegetazione di Merone, traendo in arresto un 30enne marocchino irregolare.
I poliziotti, appostati tra le fronde, hanno osservato a lungo il “metodo” del gruppo: mentre due complici si occupavano di confezionare e consegnare le dosi ai clienti, il 30enne fungeva da depositario. Il suo compito era proteggere il grosso della merce e scappare al primo segno di allerta.
Al momento dell’irruzione, i tre si sono dileguati nella boscaglia, ma gli agenti sono riusciti a bloccare proprio il custode dello zaino. Ne è nata una violenta colluttazione, con l’uomo che ha tentato di aprirsi la fuga a suon di calci e pugni prima di essere definitivamente immobilizzato.
All’interno dello zaino è stato recuperato un discreto “tesoretto”: un etto di hashish e diverse dosi di cocaina ed eroina. L’uomo, già clandestino sul territorio, è finito in carcere a Como con l’accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il processo per direttissima è fissato per questa mattina.
