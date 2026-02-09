Trattori, sapori e tradizioni: a Gorla Maggiore torna la Festa degli Agricoltori

Una giornata dedicata al mondo agricolo, alle tradizioni contadine e alle eccellenze del territorio. Domenica 15 febbraio, a Gorla Maggiore, l’Area Seven di via Sabotino ospiterà la Festa degli Agricoltori, un appuntamento pensato per avvicinare cittadini e produttori e valorizzare la filiera corta e la qualità delle produzioni locali.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 con l’apertura del mercato agricolo, che vedrà la partecipazione di 12 produttori provenienti dal territorio e da altre regioni italiane. Tra i banchi saranno presenti aziende specializzate in formaggi di capra e vaccini, uova, insaccati valtellinesi, miele, farine, ortofrutta, riso e legumi, oli essenziali, vino pugliese, oltre a una fattoria didattica, produttori di lumache e cosmetici naturali e associazioni locali.

Durante tutta la mattinata i visitatori avranno la possibilità di degustare e acquistare direttamente i prodotti, incontrando i produttori e conoscendo da vicino le loro storie e il loro lavoro.

Alle 10.30 è previsto il trasferimento verso Piazza Martiri, dove alle 11.00 si svolgerà la Santa Messa con la tradizionale benedizione dei trattori, uno dei momenti più sentiti della manifestazione, simbolo del legame tra lavoro nei campi, territorio e tradizione.

La festa proseguirà alle 12.30 con il rientro all’Area Seven per il pranzo conviviale, aperto anche ai non espositori e ispirato alla cucina contadina. Il menù prevede un antipasto con tagliere contadino, risotto al Barolo con fonduta di formaggio, brasato di manzo con polenta, con bevande incluse (vino, acqua e caffè). Il costo del pranzo è di 30 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 379 235 8146.