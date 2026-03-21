A Gavirate l’istituto “Stein” festeggia la felicità

Si è tenuta venerdì 20 marzo, la prima edizione della “Giornata della Felicità” all’interno dell’istituto superiore “Edith Stein” di Gavirate. Una iniziativa nata sulla proposta della dirigente scolastica Laura Ceresa, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la gestione delle emozioni, trasformando la scuola in un luogo dove la condivisione, l’ascolto e l’empatia sono alla base del vivere comune.

Il programma della giornata è iniziato al suono della campanella delle 8 quando studenti e docenti sono stati accolti dalla musica dei Queen agli ingressi della scuola gaviratese. In seguito l’evento si è sviluppato con diverse attività di laboratorio e momenti di riflessione, tra cui la “Camera Emozionale” gestita dalla professoressa Frasson; il professor Deitinger si è invece occupato delle sessioni di mindfulness.

Gli studenti rappresentanti di classe hanno partecipato alla “Caccia al Tesoro della Felicità” nel cortile organizzata dai rappresentanti di istituto, a lezioni partecipate sulle “Parole della felicità” e all’esperienza “Escape from the Screen” coordinata dai professori Zuccarello, Luli e Arena. Non sono mancati i momenti di aggregazione e movimento, come i balli di gruppo con la “Dance Crew” grazie al contributo della professoressa Priulla e i concerti che hanno visto protagonisti gli studenti: dall’esibizione di musica classica nell’Aula Morselli fino allo “Stein Rock” in cortile, sotto la direzione del professor Realini.

La giornata – spiegano dallo Stein – ha dimostrato come la scuola debba essere un ecosistema di benessere, dove ricercare ciò che è essenziale e autentico. Questa giornata evento ha mostrato come lo stare bene non è un obiettivo solitario, ma il risultato di una collettività che sa ascoltarsi e riconoscersi nel senso di comunità. A garantire la buona riuscita dell’iniziativa – oltre a studentesse e studenti e ai docenti coordinati dalle professoresse Maraolo, Scarrone e Fosforino – anche il personale ATA che ha reso possibile l’iniziativa. L’auspicio è che questa giornata possa avere molte future edizioni, diventando un appuntamento fisso per la comunità scolastica dello “Stein”.