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Saronno/Tradate

A Saronno lite tra stranieri degenera: accoltellamento e auto contro i passanti

Una lite tra più persone scoppiata in centro si è trasformata in un episodio complesso che ha coinvolto anche due passanti estranei ai fatti, fortunatamente senza gravi conseguenze

Carabinieri notte

Una lite tra più persone è sfociata in un accoltellamento e in un successivo investimento nella serata di venerdì 20 marzo nel centro cittadino, intorno a via Monti. Il bilancio è di tre feriti, nessuno in gravi condizioni, e un’indagine in corso da parte dei carabinieri per chiarire dinamica e responsabilità.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 21 sarebbe scoppiato uno scontro tra alcuni cittadini di origine pakistana e marocchina per motivi ancora da accertare. Nel corso della lite un giovane marocchino di 21 anni è stato colpito al petto con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu con ambulanza e mezzo di soccorso avanzato. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dopo l’accoltellamento la situazione è ulteriormente degenerata. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni dei coinvolti avrebbero utilizzato un’auto per cercare di investire i rivali.

Il veicolo ha però colpito due persone estranee alla rissa: due uomini di 31 e 33 anni, uno italiano e un driver pakistano. Per loro conseguenze limitate: uno è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Saronno, mentre l’altro non ha riportato ferite rilevanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare tutti i partecipanti alla rissa.

Resta da chiarire l’origine del diverbio e il ruolo dei singoli coinvolti, mentre proseguono le verifiche anche attraverso eventuali testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona.

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Pubblicato il 21 Marzo 2026
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