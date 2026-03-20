ANFFAS Day a Varese: in piazza talenti, inclusione e diritti delle persone con disabilità

In occasione dell’ANFFAS Day, la Giornata nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neurosviluppo promossa da ANFFAS, anche il territorio della provincia di Varese partecipa alle iniziative organizzate a livello nazionale e locale.

L’ANFFAS Day si celebra ogni anno in occasione dell’anniversario della fondazione dell’associazione, nata nel 1958 dall’iniziativa di un gruppo di famiglie impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità intellettive.

Il programma si apre venerdì 27 marzo con la Maratona ANFFAS, un evento online nazionale che collegherà le sedi ANFFAS di tutta Italia. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “I talenti”: durante la giornata saranno condivise testimonianze, video e interventi in diretta delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, protagoniste dell’iniziativa, per raccontare capacità, passioni e competenze.

Le iniziative proseguono sabato 28 marzo, giornata dell’ANFFAS Day, quando le ANFFAS della provincia di Varese incontreranno i cittadini con “ANFFAS in Piazza”, in programma dalle ore 14 alle 17 in Piazza Montegrappa a Varese.

All’appuntamento parteciperanno le associazioni ANFFAS di Busto Arsizio, Luino, Somma Lombardo e Varese, guidate rispettivamente dai presidenti Anna Bacchiega, Emilia Palazzo, Bruna Macchi e Salvatore Musella, insieme a volontari, famiglie e persone con disabilità che ogni giorno animano la vita delle associazioni sul territorio.

Nel corso del pomeriggio, la piazza ospiterà attività e laboratori aperti a tutti, pensati come occasioni di incontro e condivisione tra associazioni, famiglie e cittadini.

Sono previste, in particolare, una dimostrazione di tessitura a mano con telaio artigianale, il truccabimbi a cura di Sonia, un laboratorio di bolle con Emile, la partecipazione dei volontari dell’associazione Stringhe Colorate con creazioni di palloncini e la proposta di giochi giganti in legno.

Sarà inoltre presente la Cooperativa Sociale Radici nel Fiume, ente a marchio Anffas, costituito nel 2006 su iniziativa di ANFFAS Ticino di Somma Lombardo che si occupa di creare opportunità di occupazione, qualificazione, tirocinio ed inclusione sociale di persone con disabilità. In piazza sarà allestita un’esposizione dei prodotti realizzati nei laboratori della cooperativa, per far conoscere questa esperienza di formazione e lavoro che permette alle persone con disabilità di sperimentarsi in attività produttive e acquisire competenze professionali.

Accanto alle attività sarà attivo anche un punto informativo SAI – Servizio Accoglienza e Informazione, lo sportello ANFFAS che offre orientamento e supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie sui diritti, i servizi e le opportunità presenti sul territorio.

«L’ANFFAS Day è un’occasione importante per incontrare la comunità e far conoscere il lavoro che ogni giorno le nostre associazioni portano avanti sul territorio – spiega Salvatore Musella, presidente di ANFFAS Varese –. Essere in piazza significa aprire un dialogo con i cittadini, raccontare esperienze concrete e promuovere una cultura dei diritti e dell’inclusione».