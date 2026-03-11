Varese News

Varese Laghi

Biodiversità senza confini: tirocinio per studenti tra Varese, Como e Svizzera

Un tirocinio di 150 ore dedicato allo studio degli ecosistemi umidi coinvolgerà studenti di Scienze biologiche e naturali tra le province di Varese e Como e il confine svizzero. L’iniziativa rientra nel progetto transfrontaliero SINTAB e permetterà di svolgere attività di monitoraggio sul campo e analisi dei dati sulla biodiversità

Riprendono le attività al centro biodiversità del Parco Lura a Lomazzo

Trasformare la passione per la natura in un’esperienza scientifica sul campo: è questo l’obiettivo del nuovo tirocinio di tesi lanciato nell’ambito del progetto transfrontaliero SINTAB (“Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”). L’iniziativa, finanziata dal programma INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, mette a disposizione di studenti e studentesse di Scienze Biologiche e Naturali un percorso di 150 ore dedicato alla tutela degli ecosistemi umidi.

Un laboratorio a cielo aperto tra Italia e Svizzera – Il progetto, promosso dal Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate in collaborazione con l’Università dell’Insubria, si concentrerà su circa 30 aree di monitoraggio distribuite tra le province di Varese, Como e il confine svizzero. I futuri ricercatori opereranno in contesti di alto valore naturalistico come i PLIS Valle del Lanza, Valle della Bevera e Sorgenti del Lura.

Il cronoprogramma delle attività – Le attività seguiranno il ritmo delle stagioni per garantire una raccolta dati accurata: aprile – giugno 2026: Fase intensiva di rilievi floristici e vegetazionali direttamente sul campo. Entro settembre 2026: Analisi statistica dei dati (Cluster Analysis, PCA) e restituzione dei risultati attraverso software specialistici come Excel e QGIS.

Come partecipare – Il tirocinio rappresenta un’opportunità concreta per acquisire competenze tecniche di alto livello (dall’uso delle chiavi dicotomiche di Pignatti alla gestione cartografica). Le candidature sono gestite attraverso la piattaforma AlmaLaurea.

Per approfondimenti scientifici, i referenti del progetto sono il Prof. Bruno E.L. Cerabolini e il Dott. Michele Dalle Fratte del DBSV – Università dell’Insubria.

Sito per candidature: https://www.almalaurea.it/accedi.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.