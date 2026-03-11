Biodiversità senza confini: tirocinio per studenti tra Varese, Como e Svizzera

Trasformare la passione per la natura in un’esperienza scientifica sul campo: è questo l’obiettivo del nuovo tirocinio di tesi lanciato nell’ambito del progetto transfrontaliero SINTAB (“Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”). L’iniziativa, finanziata dal programma INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, mette a disposizione di studenti e studentesse di Scienze Biologiche e Naturali un percorso di 150 ore dedicato alla tutela degli ecosistemi umidi.

Un laboratorio a cielo aperto tra Italia e Svizzera – Il progetto, promosso dal Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate in collaborazione con l’Università dell’Insubria, si concentrerà su circa 30 aree di monitoraggio distribuite tra le province di Varese, Como e il confine svizzero. I futuri ricercatori opereranno in contesti di alto valore naturalistico come i PLIS Valle del Lanza, Valle della Bevera e Sorgenti del Lura.

Il cronoprogramma delle attività – Le attività seguiranno il ritmo delle stagioni per garantire una raccolta dati accurata: aprile – giugno 2026: Fase intensiva di rilievi floristici e vegetazionali direttamente sul campo. Entro settembre 2026: Analisi statistica dei dati (Cluster Analysis, PCA) e restituzione dei risultati attraverso software specialistici come Excel e QGIS.

Come partecipare – Il tirocinio rappresenta un’opportunità concreta per acquisire competenze tecniche di alto livello (dall’uso delle chiavi dicotomiche di Pignatti alla gestione cartografica). Le candidature sono gestite attraverso la piattaforma AlmaLaurea.

Per approfondimenti scientifici, i referenti del progetto sono il Prof. Bruno E.L. Cerabolini e il Dott. Michele Dalle Fratte del DBSV – Università dell’Insubria.

Sito per candidature: https://www.almalaurea.it/ accedi.