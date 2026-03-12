Cento giorni alla Varese Van Vlaanderen, aperte le iscrizioni

Mancano 100 giorni alla nuova edizione della Varese Van Vlaanderen, la manifestazione ciclistica ispirata alla regione fiamminga del Belgio che quest’anno si disputerà domenica 21 giugno. Come nelle edizioni precedenti, il cuore della pedalata sarà Cittiglio, la patria di uno dei grandi campioni del ciclismo, Alfredo Binda.

La Varese Van Vlaanderen è gestita dal comitato provinciale della Federciclismo con il supporto della S.C. Orinese che si occupa dell’aspetto tecnico, tra l’altro in un territorio – quello dell’Alto Varesotto – che ben si presta a ricalcare i percorsi delle Fiandre con i suoi muri – salite brevi e ripide – molti dei quali in acciottolato.

Due i percorsi previsti, entrambi nel segno del divertimento (la manifestazione è non competitiva) e del ciclismo amatoriale: uno per chi ama la formula della randonnèe (a partenza libera) e uno gravel, quest’ultimi quasi interamente inedito e inserito nella challenge Gravel Circus.

La quota di partecipazione è promozionale (15 euro in pre iscrizione) con un ricco pacca gara, ristori sul percorso e all’arrivo, e un numero “chiuso” di partecipanti fissato 300 unità. Chi vuole pedalare e cercare emozioni sule strade della Varese Van Vlaanderen può garantirsi la partecipazione iscrivendosi attraverso il modulo previsto dagli organizzatori: lo trovate CLICCANDO QUI.