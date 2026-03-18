Varese News

Gallarate/Malpensa

Formazione e impresa: le Learning Week a Secondo Mona rafforzano il legame tra scuola e industria

Due settimane tra laboratorio e impresa per gli studenti dell’IIS Andrea Ponti: un’esperienza immersiva che rafforza il legame tra formazione tecnica, innovazione e mondo produttivo

Generico 16 Mar 2026

Due settimane intense, ricche di attività laboratoriali e progettuali, hanno visto protagonisti gli studenti dell’IIS Andrea Ponti, coinvolti in un’esperienza formativa immersiva a stretto contatto con il mondo produttivo.

Le classi 2ª Costruzioni Aeronautiche e 2ª Meccanica e Meccatronica hanno partecipato alle Learning Week svolte dal 2 al 6 marzo e dal 9 al 13 marzo 2026, vivendo un percorso altamente qualificante in collaborazione con realtà di primo piano come Mobilita ITS Academy e Secondo Mona S.p.A..

Un modello di formazione integrata

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di una visione educativa innovativa: una scuola che non si limita alla trasmissione teorica del sapere, ma che costruisce vere e proprie filiere formative integrate. Un approccio capace di dialogare con il tessuto produttivo e di anticipare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

La collaborazione tra IIS “Andrea Ponti”, Mobilita ITS Academy e Secondo Mona si conferma solida, strutturata e strategica, consolidando un modello virtuoso di sinergia tra istruzione e impresa.

Giovani protagonisti del futuro industriale

Durante le due settimane, gli studenti hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’ambiente aziendale, osservandone dinamiche, processi e tecnologie. Un’esperienza che ha permesso loro di sviluppare competenze tecniche e trasversali fondamentali per il proprio futuro professionale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Secondo Mona S.p.A., che ha accolto i ragazzi con entusiasmo, sottolineando l’attenzione e l’interesse dimostrati verso il contesto aziendale.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.