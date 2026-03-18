Formazione e impresa: le Learning Week a Secondo Mona rafforzano il legame tra scuola e industria

Due settimane intense, ricche di attività laboratoriali e progettuali, hanno visto protagonisti gli studenti dell’IIS Andrea Ponti, coinvolti in un’esperienza formativa immersiva a stretto contatto con il mondo produttivo.

Le classi 2ª Costruzioni Aeronautiche e 2ª Meccanica e Meccatronica hanno partecipato alle Learning Week svolte dal 2 al 6 marzo e dal 9 al 13 marzo 2026, vivendo un percorso altamente qualificante in collaborazione con realtà di primo piano come Mobilita ITS Academy e Secondo Mona S.p.A..

Un modello di formazione integrata

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di una visione educativa innovativa: una scuola che non si limita alla trasmissione teorica del sapere, ma che costruisce vere e proprie filiere formative integrate. Un approccio capace di dialogare con il tessuto produttivo e di anticipare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

La collaborazione tra IIS “Andrea Ponti”, Mobilita ITS Academy e Secondo Mona si conferma solida, strutturata e strategica, consolidando un modello virtuoso di sinergia tra istruzione e impresa.

Giovani protagonisti del futuro industriale

Durante le due settimane, gli studenti hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’ambiente aziendale, osservandone dinamiche, processi e tecnologie. Un’esperienza che ha permesso loro di sviluppare competenze tecniche e trasversali fondamentali per il proprio futuro professionale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Secondo Mona S.p.A., che ha accolto i ragazzi con entusiasmo, sottolineando l’attenzione e l’interesse dimostrati verso il contesto aziendale.