Il caso Cascina Colombara approda in Consiglio con un’interrogazione di Obiettivo Saronno
L'interrogazione presentata da Novella Ciceroni chiede di ricostruire punto per punto il percorso assistenziale del cittadino beninese protagonista della baracca abusiva e delle aggressioni a Cascina Colombara
Il “caso Cascina Colombara” arriva al Consiglio comunale di Saronno con un’interrogazione a risposta scritta presentata dalla consigliera Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno. Al centro dell’attenzione, la gestione sociale e abitativa del cittadino di origine beninese, ex richiedente asilo, che dopo aver costruito una baracca abusiva in un parcheggio del quartiere di Cascina Colombara è stato arrestato a seguito di aggressioni ai danni di una residente. Un’interrogazione formale che chiede alla Giunta e alla sindaca di fare piena luce sulla vicenda, in particolare sugli aspetti legati alla sicurezza urbana e all’efficacia dei servizi di assistenza. Qui il testo dell’interrogazione
L’interrogazione: “Ombre sui percorsi di accoglienza”
Il documento depositato in Comune da Obiettivo Saronno punta a ricostruire con precisione cronologica e amministrativa ogni fase del percorso dell’extracomunitario. “È di fondamentale interesse pubblico comprendere la catena di responsabilità”, si legge nell’interrogazione, che chiede alla Giunta di dettagliare quali strutture siano state formalmente proposte all’uomo e con quali modalità i servizi sociali lo abbiano preso in carico sin dal suo arrivo a Saronno. Si chiede inoltre di chiarire se esistano «evidenze documentali dei presunti rifiuti opposti dall’interessato alle offerte di supporto del Comune».
Il nodo degli alloggi e le segnalazioni dei residenti
Uno dei punti più delicati dell’interrogazione riguarda le soluzioni abitative precedenti alla baracca abusiva. Il testo chiede chiarimenti su una segnalazione specifica avanzata dalla signora aggredita, anche attraverso una lettera aperta firmata dalla stessa: si chiede di verificare se corrisponda al vero che l’allora richiedente asilo abbia abitato, in una fase precedente, in un immobile di proprietà della sindaca o di un suo parente prossimo. Un quesito che mira a dissipare ogni dubbio su eventuali conflitti di interesse o gestioni poco trasparenti dei flussi di accoglienza privati.
Coordinamento e procedure future
L’interrogazione non si limita al passato, ma guarda alla gestione della sicurezza e della marginalità nel lungo periodo. Viene chiesto conto del coordinamento tra il Comune e la Prefettura e delle valutazioni effettuate sulla vulnerabilità psicosociale dell’uomo prima che la situazione degenerasse. Infine, l’interrogazione sollecita l’amministrazione a indicare quali modifiche alle procedure interne si intendano adottare per evitare che persone “formalmente affidate” ma uscite dai percorsi di tutela possano scivolare in situazioni di grave marginalità e pericolosità per la cittadinanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.