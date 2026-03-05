Il caso Cascina Colombara approda in Consiglio con un’interrogazione di Obiettivo Saronno

Il “caso Cascina Colombara” arriva al Consiglio comunale di Saronno con un’interrogazione a risposta scritta presentata dalla consigliera Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno. Al centro dell’attenzione, la gestione sociale e abitativa del cittadino di origine beninese, ex richiedente asilo, che dopo aver costruito una baracca abusiva in un parcheggio del quartiere di Cascina Colombara è stato arrestato a seguito di aggressioni ai danni di una residente. Un’interrogazione formale che chiede alla Giunta e alla sindaca di fare piena luce sulla vicenda, in particolare sugli aspetti legati alla sicurezza urbana e all’efficacia dei servizi di assistenza. Qui il testo dell’interrogazione

L’interrogazione: “Ombre sui percorsi di accoglienza”

Il documento depositato in Comune da Obiettivo Saronno punta a ricostruire con precisione cronologica e amministrativa ogni fase del percorso dell’extracomunitario. “È di fondamentale interesse pubblico comprendere la catena di responsabilità”, si legge nell’interrogazione, che chiede alla Giunta di dettagliare quali strutture siano state formalmente proposte all’uomo e con quali modalità i servizi sociali lo abbiano preso in carico sin dal suo arrivo a Saronno. Si chiede inoltre di chiarire se esistano «evidenze documentali dei presunti rifiuti opposti dall’interessato alle offerte di supporto del Comune».

Il nodo degli alloggi e le segnalazioni dei residenti

Uno dei punti più delicati dell’interrogazione riguarda le soluzioni abitative precedenti alla baracca abusiva. Il testo chiede chiarimenti su una segnalazione specifica avanzata dalla signora aggredita, anche attraverso una lettera aperta firmata dalla stessa: si chiede di verificare se corrisponda al vero che l’allora richiedente asilo abbia abitato, in una fase precedente, in un immobile di proprietà della sindaca o di un suo parente prossimo. Un quesito che mira a dissipare ogni dubbio su eventuali conflitti di interesse o gestioni poco trasparenti dei flussi di accoglienza privati.

Coordinamento e procedure future

L’interrogazione non si limita al passato, ma guarda alla gestione della sicurezza e della marginalità nel lungo periodo. Viene chiesto conto del coordinamento tra il Comune e la Prefettura e delle valutazioni effettuate sulla vulnerabilità psicosociale dell’uomo prima che la situazione degenerasse. Infine, l’interrogazione sollecita l’amministrazione a indicare quali modifiche alle procedure interne si intendano adottare per evitare che persone “formalmente affidate” ma uscite dai percorsi di tutela possano scivolare in situazioni di grave marginalità e pericolosità per la cittadinanza.

