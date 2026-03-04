Varese News

Archivio

Il minibasket Knights approda a Castellanza: corsi gratuiti per bambini dal 2015 al 2020

L’iniziativa è promossa dai Knights e prevede allenamenti gratuiti dal 1° marzo al 31 maggio per i piccoli residenti di Castellanza, Marnate, Olgiate Olona e Gorla Maggiore

Minibasket

Corsi di minibasket per bambini dal 2015 al 2020. È la nuova iniziativa firmata Legnano Basket che ha deciso di organizzare allenamenti gratuiti per tutti i piccolo residenti a Castellanza, Marnate, Olgiate Olona e Gorla Maggiore. Attività avviata domanica 1 marzo che andrà avanti sino a domanica 31 maggio. I corsi sono dedicati ai bambini nati tra il 2015 e il 2020. Le attività sono rivolte ai più piccoli che vogliono avvicinarsi alla pallacanestro ed è proposta in diverse sedi tra Castellanza e Legnano.

Minibasket

Dove e quando?

I corsi sono suddivisi per anno di nascita e si svolgono in differenti impianti sportivi del territorio. Dunque, i bambini nati nel 2019 e 2020 si allenano il lunedì alle ore 17 all’oratorio San Giuseppe in via San Camillo a Castellanza. Per i nati nel 2018 l’appuntamento è sempre il lunedì, alle 18, nello stesso oratorio. Gli allenamenti dei nati nel 2017 si tengono il mercoledì e il venerdì alle 18 al Palaborsani di via per Legnano a Castellanza. Per i nati nel 2016 le sedute sono il mercoledì e il venerdì alle ore 17, sempre al Palaborsani. Il gruppo dei bambini nati nel 2015 si allena invece il martedì e il giovedì alle 18 nelle scuole Tosi in via S. Teresa 34 a Legnano.

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
gea.somazzi@legnanonews.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.