Il minibasket Knights approda a Castellanza: corsi gratuiti per bambini dal 2015 al 2020
L’iniziativa è promossa dai Knights e prevede allenamenti gratuiti dal 1° marzo al 31 maggio per i piccoli residenti di Castellanza, Marnate, Olgiate Olona e Gorla Maggiore
Corsi di minibasket per bambini dal 2015 al 2020. È la nuova iniziativa firmata Legnano Basket che ha deciso di organizzare allenamenti gratuiti per tutti i piccolo residenti a Castellanza, Marnate, Olgiate Olona e Gorla Maggiore. Attività avviata domanica 1 marzo che andrà avanti sino a domanica 31 maggio. I corsi sono dedicati ai bambini nati tra il 2015 e il 2020. Le attività sono rivolte ai più piccoli che vogliono avvicinarsi alla pallacanestro ed è proposta in diverse sedi tra Castellanza e Legnano.
Dove e quando?
I corsi sono suddivisi per anno di nascita e si svolgono in differenti impianti sportivi del territorio. Dunque, i bambini nati nel 2019 e 2020 si allenano il lunedì alle ore 17 all’oratorio San Giuseppe in via San Camillo a Castellanza. Per i nati nel 2018 l’appuntamento è sempre il lunedì, alle 18, nello stesso oratorio. Gli allenamenti dei nati nel 2017 si tengono il mercoledì e il venerdì alle 18 al Palaborsani di via per Legnano a Castellanza. Per i nati nel 2016 le sedute sono il mercoledì e il venerdì alle ore 17, sempre al Palaborsani. Il gruppo dei bambini nati nel 2015 si allena invece il martedì e il giovedì alle 18 nelle scuole Tosi in via S. Teresa 34 a Legnano.
