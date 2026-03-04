“Insufficienza venosa superficiale degli arti inferiori: cosa fare?“, se ne parla a Radio Missione Francescana

Saranno intervistati a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 6 marzo 2026 alle ore 11.10 il Professor Matteo Tozzi, professore ordinario di chirurgia vascolare Università dell’Insubria e direttore della U.O. di Chirurgia Vascolare, ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi e la dottoressa Maria Cristina Cervarolo, dirigente medico della U.O. di chirurgia vascolare.

Il titolo della trasmissione “ Insufficienza venosa superficiale degli arti inferiori: cosa fare?“. Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 8 marzo 2026 alle ore 16.00.

Le frequenze di RMF :

94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.

91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.

88,5 in Valceresio.

90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.

91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.

89,60 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola

http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf

Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266