Le iniziative di primavera nelle aree protette di Ticino e Lago Maggiore

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore apre la stagione più intensa della cultura e delle iniziative per adulti e bambini, con appuntamenti da aprile a ottobre in tutte le aree di competenza e lo slogan “Proteggiamo la natura con la cultura”. Così commenta il Presidente dell’Ente Alessandro Bellan: «Con questo programma vogliamo unire bellezza e consapevolezza: ogni iniziativa culturale diventa un gesto concreto per custodire il nostro patrimonio naturale e trasmettere alle future generazioni il valore della nostra terra».

Tra aprile e maggio iniziano le aperture domenicali delle aree e delle strutture dell’Ente: il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese aprirà al pubblico lunedì 6 aprile, Villa Picchetta il 12 aprile, l’Oasi delle Ginestre a Oleggio il 1° maggio, Cascina Emilia nel Parco Burcina in occasione degli eventi e il Centro visite di Vermogno-Zubiena dal 12 aprile. Occasioni uniche per conoscere luoghi altrimenti chiusi al pubblico, approfittando anche dei numerosi eventi e iniziative che si susseguiranno nei prossimi mesi. Lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 14.30, la prima apertura domenicale del Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese ospiterà l’esposizione della mostra “Storie sotto la superficie” di Mattia Nocciola: attraverso immagini subacquee di grande impatto, l’esposizione racconta la vita nascosta nei nostri fiumi e laghi, rivelando la ricchezza e la fragilità dell’ittiofauna autoctona italiana, spesso poco conosciuta perché “sotto la superficie” e invisibile a occhio nudo. Domenica 12 aprile, alle ore 16, Villa Picchetta inaugurerà una doppia esposizione: la mostra fotografica di Armando Bottelli “Natura in mostra.

Il corridoio ecologico del MAB”– parte prima, realizzata collaborazione con MAB Ticino Val Grande Verbano, sarà infatti accompagnata dalle installazioni di “Equilibrium. La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano una bilancia tra Uomo e Natura”. Occasioni di formazione e confronto saranno offerte attraverso convegni e webinar, mentre a giugno si apriranno i concerti delle “Stagioni del Parco”. All’interno del programma culturale “Proteggiamo la natura con la cultura” sono previste anche presentazioni di libri, visite guidate gratuite con i guardiaparco dell’Ente, e iniziative per scuole e famiglie.

Tutte le proposte culturali dell’Ente, salvo diversamente specificato, sono a ingresso libero. Oltre alle iniziative realizzate direttamente dall’EGAP Ticino e Lago Maggiore, le aree e le location sono sede di incontri e appuntamenti organizzati da altri enti e organizzazioni. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito internet www.parcoticinolagomaggiore.it e i profili social (Facebook, Instagram, Tiktok) dell’Ente. Info: www.parcoticinolagomaggiore.it – promozione@parcoticinolagomaggiore.it