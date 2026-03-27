Mastini ultimo atto: al palaghiaccio il “rompete le righe”

Poco più di una settimana fa, con la sconfitta ad Aosta in gara3 di semifinale, è terminata la stagione agonistica dei Mastini Varese che per la quarta volta consecutiva hanno concluso tra le prime quattro squadre della Italian Hockey League. Un risultato che la società del presidente Carlo Bino ha deciso di festeggiare con un momento di saluto che coinvolgerà squadra e tifosi.

L’appuntamento è per questa sera – venerdì 27 marzo – a partire dalle ore 20 in quella che è la “casa” giallonera, ovvero la Acinque Ice Arena. Sarà l’occasione per salutare giocatori e staff, scattare una foto o richiedere un autografo con il “rompete le righe” finale. Chi lo vorrà, potrà anche acquistare le maglie ufficiali da gara dei Mastini in versione 25/26.

Nel frattempo la società dovrà ragionare sulla costruzione del roster per il prossimo anno: coach Matikainen dovrebbe essere sul taccuino giallonero con la possibilità di una riconferma, così come Maekinen che è già sotto contratto. L’impressione è che si proverà prima a blindare alcune posizioni (gli stranieri, il portiere da affiancare a Matonti che non sarà Pysarenko) per poi procedere con le riconferme e i nuovi innesti. Ma questa partita inizierà da domani: oggi è il giorno degli abbracci.

VIA ALLA FINALE – Sabato 28 prende il via la serie di finale della IHL con la sfida tra i campioni in carica del Caldaro e l’Aosta che ha eliminato Varese. Gara1 si gioca in Alto Adige con i Lucci “scottati” dalla partita persa in casa nella serie contro Pergine che ha costretto la squadra di Virtala a conquistare la qualificazione in quattro match. Aosta – intesa come città cerca il secondo titolo in questa categoria dopo quello ottenuto nel 1993 (con il CourmAosta nell’allora B1) mentre Caldaro ha all’attivo 5 vittorie tra la vecchia Serie B e l’attuale IHL. Per conquistare il trofeo servono quattro vittorie.

ALLA BALAUSTRA – Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una nuova storia di hockey per la nostra rubrica, la fine dell’URSS che fino ad allora (tra il 1991 e il 1992) aveva dominato il mondo di questo sport. QUI trovate tutte le puntate della rubrica scritta.

IL PODCAST – “Dalla Balaustra” è però anche un podcast trasmesso su Radio Materia e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto. Nel box sottostante trovate tutti gli episodi pubblicati fino a ora. Altri ne arriveranno nelle prossime settimane.