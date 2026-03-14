Swissminiatur riapre e “scava” nel passato: inaugurata la Miniera d’Oro di Sessa

Una ripartenza sotto il segno dell’oro e della storia quella di Swissminiatur. Il parco dei monumenti in scala, meta amatissima anche da migliaia di varesini ogni anno, ha inaugurato ufficialmente oggi la stagione 2026 svelando un progetto inedito: la riproduzione della Miniera d’Oro di Sessa.

Un’esperienza a scala reale

La vera sorpresa di quest’anno rompe la tradizione del “piccolo”: per la prima volta, infatti, il parco ospita una rappresentazione in scala reale. Il tunnel di passaggio situato al centro dell’area espositiva è stato completamente trasformato per permettere ai visitatori di calarsi nei panni dei minatori di un tempo.

L’allestimento è stato curato nei minimi dettagli per ricreare un’atmosfera autentica:

Elementi originali: sono stati installati binari veri, un autentico tubo dell’aria e una porta originale proveniente proprio dalla miniera di Sessa.

Ricostruzioni storiche: pali portanti e muri a secco mostrano come venivano sostenuti e chiusi i cunicoli.

Tradizione: non manca il piccolo altarino dedicato a Santa Barbara, la protettrice di chi lavora nel sottosuolo.

La cerimonia di inaugurazione

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di numerose autorità ticinesi. Dopo il saluto di Alessandro Rezzonico (Vice Direttore di Swissminiatur) e l’illustrazione tecnica della responsabile di progetto Chiara Pozzi, sono intervenuti i sindaci di Melide (Emiliano Delmenico) e di Tresa (Piero Marchesi). A fare da madrina all’evento è stata la nota conduttrice Carla Norghauer, insieme a Mauro Poretti in rappresentanza della vera Miniera d’Oro di Sessa, situata a pochi chilometri di distanza nel Malcantone.

Stagione 2026: orari e info

Con questa nuova installazione immersiva, Swissminiatur punta a offrire un percorso che unisca il fascino delle miniature alla divulgazione storica e culturale.

Apertura: Il parco è aperto da oggi tutti i giorni.

Chiusura stagionale: La stagione terminerà l’8 novembre 2026.

Target: Un’attrazione pensata per le famiglie, che potranno scoprire un lato meno noto ma fondamentale della tradizione industriale svizzera.