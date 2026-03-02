Valsolda, interventi sulle rive del Ceresio: “Collaborazione tra enti per sicurezza e sviluppo”
Riqualificazione spondale, ampliamento dei posti barca e sistemi di videosorveglianza: il territorio si prepara all’estate con un piano condiviso tra Autorità di Bacino, Regione e Comune
Valsolda fa il punto sugli interventi realizzati lungo le rive del Lago Ceresio e si prepara alla stagione estiva con una strategia condivisa tra enti e amministrazione comunale. Sicurezza, manutenzione e valorizzazione ambientale sono al centro del programma avviato negli ultimi anni e ora rafforzato in vista dell’arrivo dei visitatori.
Dal 2021 a oggi il territorio è stato interessato da un piano di opere promosso dall’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla, con il contributo di Regione Lombardia e la collaborazione del Comune di Valsolda.
Gli interventi completati
Tra i lavori conclusi figurano la manutenzione del parcheggio a lago di Albogasio, la sistemazione della riva demaniale a San Mamete e la manutenzione straordinaria dei pontili nelle frazioni di Oria e San Mamete.
Sono stati inoltre realizzati interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture esistenti. A San Mamete è stato avviato anche un progetto di riqualificazione spondale che punta ad ampliare i posti barca e migliorare la funzionalità delle aree lacuali.
Le opere in programma
Non si fermano gli investimenti. Sono in corso o in fase di avvio il ripristino del pontile d’attracco alla dogana di Oria, la realizzazione di un nuovo pontile temporaneo e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nell’area nord del Ceresio. Strumenti che puntano a rendere più moderna ed efficace la gestione del demanio lacuale.
«La manutenzione e la riqualificazione delle coste rappresentano una priorità per garantire sicurezza, funzionalità e sviluppo sostenibile. Il lavoro svolto a Valsolda è un esempio concreto di collaborazione tra enti e dimostra l’attenzione costante verso il nostro lago, una risorsa fondamentale per il territorio» ha spiegato Massimo Mastromarino, presidente dell’Autorità di Bacino.
Sulla stessa linea la sindaca di Valsolda Laura Romanò: «Desidero ringraziare Regione Lombardia e l’Autorità di Bacino per l’attenzione dimostrata verso il nostro Comune. Gli interventi realizzati e quelli in programma sono essenziali per la tutela delle nostre coste e per migliorare la fruibilità del lago da parte di cittadini e visitatori».
Il confronto tra enti
Si è svolto, inoltre, un incontro di aggiornamento tra i soggetti coinvolti, a bordo del battello Gottardo della Navigazione Lago di Lugano. Tra i relatori anche il vicepresidente dell’Ente regionale e sindaco di Claino con Osteno Giovanni Bernasconi e il componente del Consiglio di amministrazione Sergio Erculiani, sindaco di Porlezza.
Con l’estate alle porte, l’obiettivo è partire con riferimenti operativi chiari e un coordinamento rafforzato tra tutte le forze dell’ordine, che opereranno sotto la guida del direttore dell’Autorità di Bacino Maurizio Tumbiolo. Un lavoro condiviso che punta a preservare e valorizzare il Ceresio, confermandone il ruolo centrale per il territorio.
