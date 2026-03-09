Autorità di Bacino del Ceresio: investimenti record per la sicurezza e il turismo a Valsolda
Grazie al sostegno di Regione Lombardia parte il progetto per collegare le sponde del lago garantendo una fruizione turistica moderna e sostenibile tra borghi e natura
Il fronte lago di Valsolda si rifà il look grazie a un piano massiccio di investimenti che supera i 4 milioni di euro. L’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla ha tracciato il bilancio delle opere messe in campo dal 2021 ad oggi, delineando una strategia che unisce manutenzione ordinaria, interventi straordinari e grandi progetti infrastrutturali per rilanciare il turismo e la sicurezza dell’area.
Le opere completate e i cantieri pronti a partire
Tra il 2021 e il 2023 sono stati ultimati diversi interventi puntuali, come la riqualificazione del parcheggio di Albogasio e la sistemazione della riva a San Mamete. Il biennio 2024-2025 segna però un cambio di passo con opere di maggiore entità: è in fase di gara la riqualificazione spondale di San Mamete (675 mila euro) per l’ampliamento dei posti barca, mentre a Oria sono previsti nuovi attracchi e il ripristino degli accessi alla dogana. Sul fronte della sicurezza, è in progettazione un sistema di videosorveglianza da 180 mila euro che monitorerà le infrastrutture del Nord Ceresio.
«Negli anni il lago è cresciuto e oggi si trova davanti a un momento di svolta per il territorio – ha spiegato il Presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino – evidenziando come gli interventi — per un totale di 4 milioni di euro — siano essenziali non solo per la manutenzione e la sicurezza, ma anche per rilanciare l’accoglienza e la promozione turistica. Partendo da questi investimenti strategici – ha aggiunto – il territorio può valorizzare le proprie risorse naturali e attrattive, guardando al futuro con maggiore fiducia».
«Gli interventi realizzati a Valsolda – sottolinea Maurizio Tumbiolo, direttore dell’Autorità di Bacino – rientrano in una strategia di medio-lungo periodo che punta a garantire sicurezza, efficienza e qualità delle infrastrutture lacuali. Non si tratta di singole opere isolate, ma di un percorso strutturato di valorizzazione del fronte lago, costruito in stretta collaborazione con gli enti locali e con Regione Lombardia, per sostenere lo sviluppo turistico e tutelare al tempo stesso il patrimonio ambientale del territorio».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.