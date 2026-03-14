Vendeva frutta e verdura senza permesso a Ispra, merce sequestrata e donata ai bisognosi
Il soggetto era sconosciuto al Fisco, vendeva senza autorizzazione e il suo furgone era sottoposto a fermo amministrativo. I beni in vendita sono stati consegnati alla comunità Casa Don Guanella
Vendeva frutta e verdura senza l’autorizzazione necessaria, era sconosciuto al Fisco e il furgone dove trasportava e vendeva la merce era sottoposto a fermo amministrativo. Il soggetto, che esercitava la sua attività irregolarmente a Ispra da tempo, è stato individuato e sanzionato dalla Guardia di Finanza di Varese, che ha posto sotto sequestro la merce, per poi donarla a una comunità del paese.
I militari, in collaborazione con la Polizia locale di Ispra, hanno contestato al soggetto le violazioni amministrative previste in materia di commercio abusivo su aree pubbliche. Inoltre, tutta la merce in vendita è stata sottoposta a sequestro amministrativo, per poi essere donata, previa verifica della genuinità dei prodotti, alla comunità Casa Don Guanella di Ispra, realtà attiva nell’accoglienza e nel sostegno di persone in condizioni di fragilità.
«L’operazione – sottolinea il Gruppo di Varese della Guardia di Finanza – conferma il costante impegno delle fiamme gialle nel presidio del territorio e nella tutela della legalità economico-finanziaria, attraverso il contrasto alle attività commerciali abusive, che alterano le regole della concorrenza e arrecano danno agli operatori economici che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.