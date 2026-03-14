Vendeva frutta e verdura senza permesso a Ispra, merce sequestrata e donata ai bisognosi

Vendeva frutta e verdura senza l’autorizzazione necessaria, era sconosciuto al Fisco e il furgone dove trasportava e vendeva la merce era sottoposto a fermo amministrativo. Il soggetto, che esercitava la sua attività irregolarmente a Ispra da tempo, è stato individuato e sanzionato dalla Guardia di Finanza di Varese, che ha posto sotto sequestro la merce, per poi donarla a una comunità del paese.

I militari, in collaborazione con la Polizia locale di Ispra, hanno contestato al soggetto le violazioni amministrative previste in materia di commercio abusivo su aree pubbliche. Inoltre, tutta la merce in vendita è stata sottoposta a sequestro amministrativo, per poi essere donata, previa verifica della genuinità dei prodotti, alla comunità Casa Don Guanella di Ispra, realtà attiva nell’accoglienza e nel sostegno di persone in condizioni di fragilità.

«L’operazione – sottolinea il Gruppo di Varese della Guardia di Finanza – conferma il costante impegno delle fiamme gialle nel presidio del territorio e nella tutela della legalità economico-finanziaria, attraverso il contrasto alle attività commerciali abusive, che alterano le regole della concorrenza e arrecano danno agli operatori economici che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme».