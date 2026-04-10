A Cameri (Novara) la mostra “Equilibrium – Tra uomo e natura” e l’esposizione fotografica “Natura in mostra”

Sette grandi bilance con braccia in movimento che mettono a confronto valori naturali ed esperienze umane, utilizzando materiali e raccontando conoscenze provenienti dai territori che compongono la Riserva Unesco Biosfera Ticino Val Grande Verbano. È questo il senso di Equilibrium, la mostra artistica che verrà inaugurata domenica 12 aprile alle 16:00 a Villa Picchetta (Cameri), sede del Parco Naturale del Ticino.

L’esposizione Equilibrium utilizza l’arte per raccontare la delicata bilancia tra l’uomo e la natura. Realizzata dall’artista Claudio Ballestracci, l’opera integra materiali naturali e “voci poetiche” delle terre coinvolte per creare un’esperienza immersiva ed emozionale.

All’inaugurazione sarà presente il Presidente del Parco del Ticino e del Lago Maggiore, Alessandro Antonio Bellan, la Direttrice dell’Ente Parco, Monica Perroni, ed i responsabili della Riserva Biosfera, Monica Brenga del Parco Regionale Campo dei Fiori, Anna Gatti dell’Ente Parco del Ticino e Lago Maggiore, Francesca Trotti del Parco Lombardo della Valle del Ticino, e Cristina Movalli del Parco Nazionale Val Grande.

Nella stessa giornata si terrà anche la prima inaugurazione dell’esposizione fotografica dal titolo Natura in Mostra, realizzata dal fotografo Armando Bottelli e che racconta il territorio della Riserva della Biosfera, i suoi paesaggi e le specie che lo caratterizzano.

Il fotografo ha percorso l’intero territorio della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano immortalando in stupende fotografie questo vasto e particolare territorio, nonché le specie animali e floristiche che lo abitano.

Questa prima inaugurazione sarà seguita da altre due date in due luoghi diversi: domenica 19 aprile presso il Mulino Vecchio di Bellinzago (NO) e domenica 26 aprile presso Cascina Emilia presso la Riserva Naturale del Parco “Burcina – Felice Piacenza”.