Scontro tra moto e tir, morto un giovane di 26 anni a Cameri

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo oggi sulla SS 32 “Ticinese”, al chilometro 6,100, in località Cameri, nel comune di Novara. Nel sinistro, che ha coinvolto un tir e una motocicletta, ha perso la vita un giovane di 26 anni, motociclista, a causa di un impatto fatale.

A seguito dell’incidente, la SS 32 “Ticinese” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Un percorso alternativo è stato istituito sulla SS 703 “Tangenziale di Novara”, per consentire il deflusso del traffico e minimizzare i disagi alla viabilità.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, che stanno gestendo il traffico e lavorando per ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile.