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Al Castello di Masnago l’inaugurazione della mostra “Passaggio alla Luce”

All'inaugurazione saranno presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, la conservatrice del museo Silvia Vacca

Castello di Masnago

Venerdì 17 aprile alle ore 17.30 il Castello di Masnago inaugura la nuova mostra “Passaggio alla luce”, con una cinquantina di opere dell’artista Giuseppe Portella.

Le installazioni, con protagonista il tema della luce, saranno in dialogo con le collezioni e le architetture del Museo di arte moderna e contemporanea. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, la conservatrice del museo Silvia Vacca che introdurrà la mostra con un approfondimento dedicato.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, i posti limitati: per confermare la presenza scrivere all’indirizzo mail: musei.civici@comune.varese.it

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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