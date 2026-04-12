Fiamme nella notte a Varese: bruciano due autoin via Lazio

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di domenica 12 aprile in via Lazio. Intorno alle 21:45, una squadra del comando cittadino è stata allertata per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta.

Al loro arrivo sul posto, gli operatori hanno trovato il veicolo avvolto dalle fiamme. Nonostante la rapidità dell’intervento, il calore e l’intensità del rogo hanno finito per coinvolgere anche un secondo veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a circoscrivere e spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Restano ancora da accertare le cause che hanno dato origine al principio d’incendio sulla prima vettura. Non si segnalano feriti o intossicati.