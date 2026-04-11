Nominato il nuovo Cda di Saronno Servizi Spa

E’ stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Saronno Servizi S.p.A., società partecipata del Comune di Saronno che gestisce servizi fondamentali per la città. Il nuovo CdA, che resterà in carica per un periodo non superiore a tre esercizi finanziari e comunque fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028, è così composto:

Fabrizio Francescut, presidente

Enrico Pantano, consigliere

Elena Tartarelli, consigliera

Carolina Salmaso, consigliera

Il presidente nominato, Fabrizio Francescut, è dottore commercialista e revisore legale con una lunga esperienza professionale nel campo della consulenza aziendale, fiscale e societaria. Titolare di uno studio professionale con sedi anche all’estero, ha maturato competenze nella gestione e amministrazione di società, nella revisione contabile e nelle operazioni straordinarie, ricoprendo negli anni incarichi di responsabilità in diversi ambiti economici e produttivi.

Enrico Pantano è un manager industriale con oltre vent’anni di esperienza in contesti produttivi complessi, in particolare nel settore chimico. Attualmente ricopre il ruolo di Production & Logistics Manager, con responsabilità nella gestione di processi e risorse e nell’ottimizzazione delle performance. Ha sviluppato competenze avanzate in Lean Manufacturing e organizzazione industriale.

Elena Tartarelli ha un percorso professionale articolato tra ambito amministrativo e attività consulenziale. Oggi è amministratrice unica di una società commerciale e svolge attività di consulenza amministrativa e contabile, affiancata a un percorso nel campo delle discipline olistiche. Porta in dote competenze nella gestione aziendale e nell’organizzazione di attività complesse.

Carolina Salmaso è avvocato con una consolidata esperienza nel diritto societario e tributario. Fondatrice del proprio studio legale, si occupa di assistenza a società e professionisti, con competenze in ambito civile, immobiliare e recupero crediti. La sua attività si distingue per un approccio strutturato e orientato alla gestione delle problematiche legali d’impresa.

Saronno Servizi rappresenta una realtà strategica per il territorio, occupandosi della gestione di servizi pubblici locali e attività essenziali per la comunità, contribuendo al funzionamento quotidiano della città e alla qualità della vita dei cittadini. La società svolge un ruolo centrale nel garantire efficienza, continuità e sviluppo dei servizi, operando in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale.

«Con questa nomina vogliamo garantire una governance solida e qualificata per una realtà strategica come Saronno Servizi – sottolinea la sindaca Ilaria Pagani –. Si tratta di una società che ha un ruolo centrale nella vita quotidiana della città e che deve continuare a operare con efficienza, attenzione al territorio e capacità di affrontare le sfide future». «Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione – aggiunge la sindaca – con l’obiettivo di proseguire nel percorso di consolidamento e miglioramento dei servizi, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità e alle esigenze dei cittadini».