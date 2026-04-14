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Quasi 2500 screening gratuiti effettuati al Lions Day ad Angera

Dai test della glicemia alle visite oculistiche: i dati della mobilitazione sanitaria promossa dai Lions sul lungolago angerese lo scorso weekend

Lions Day 2026 Angera

Il bilancio finale del Lions Day dedicato alla prevenzione ad Angera certifica il successo dell’iniziativa promossa dal club della Zona C, capitanata dal presidente Alessio Spertini e capace di fornire un totale di 2498 screening sanitari gratuiti.

Il weekend appena trascorso sul lungolago, che ha visto otto club al servizio del territorio (GavirateInsubria For PetsInsubria GolfLaveno Mombello Santa Caterina del SassoLombardia Lago MaggioreLuinoLuvinate Campo dei Fiori e Marchirolo Valli del Piambello), ha infatti richiamato un elevato numero di persone sia nelle postazioni allestite sul lungolago e in piazza Garibaldi, sia all’interno della sala consiliare del municipio, rimasta gremita per l’intera durata della tavola rotonda sulla prevenzione del tumore moderata dal presidente dell’Insubria Golf  Giorgio Pelizza insieme alla dottoressa Fabbri (chirurgo generale di Cittiglio/Angera), la dottoressa Tibiletti (centro di ricerche eredo-famigliari dell’Insubria).

I dati raccolti dai medici e dai volontari evidenziano una forte richiesta di monitoraggio da parte della popolazione. Nello specifico, sono stati effettuati 530 test della glicemia, 530 rilevazioni della pressione arteriosa e altrettanti controlli di saturimetria e battito cardiaco. L’attività diagnostica ha riguardato inoltre 375 esami del colesterolo, 188 visite oculari, 158 controlli dell’udito e 87 elettrocardiogrammi.

Accanto alle visite specialistiche, il presidio ha ospitato momenti di formazione pratica con 100 prove di rianimazione effettuate direttamente sul campo.

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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