Si è conclusa la Settimana dei Talenti Professionali all’istituto Castelli di Saronno

Dal 13 al 17 aprile 2026, il Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno ha ospitato la Settimana dei Talenti Professionali, un evento che ha visto il mondo del lavoro e della scuola intrecciarsi in un ricco programma di attività. L’iniziativa, giunta alla sua edizione annuale, ha coinvolto oltre venti professionisti, artigiani e imprenditori, e ha offerto agli studenti dell’indirizzo alberghiero un’opportunità unica di crescita e orientamento professionale.

Il programma ha offerto diciotto appuntamenti, con quasi cinquanta ore di attività tra incontri, laboratori e visite a imprese del settore. Ogni classe, dalla prima alla quinta, ha partecipato a esperienze formative che spaziavano dall’alimentazione allo sport, dall’arte casearia alla mixology, arricchendo la curiosità professionale degli allievi.

L’evento, che si è svolto nell’ambito del progetto europeo “Pact for Skills”, ha incluso attività pratiche come il laboratorio di Latte Art, visite a aziende locali, corsi di Digital & Food, e incontri con esperti del settore. La settimana si è conclusa con una serata di degustazioni e presentazioni delle eccellenze prodotte dagli studenti, tra cui la College Beer e il Marmott, accompagnate dalla presenza del Sommelier Fabio Mondini.

Un evento che ha permesso di avvicinare i giovani al mondo della ristorazione, promuovendo il talento e la passione per il settore.