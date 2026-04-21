Varese punta sull’Industria 5.0. Open day del corso IFTS in Meccatronica

Un’opportunità concreta per avvicinarsi alle professioni dell’Industria 5.0 e iniziare a lavorare già durante il percorso formativo. Sabato 9 maggio si terrà l’open day del nuovo corso IFTS in Meccatronica Gestionale, promosso da SMARTT Valley,

co-progettato con ITS Lombardia Meccatronica Academy e in collaborazione con Openjobmetis.

L’iniziativa è rivolta a giovani e famiglie e si propone come alternativa concreta all’Università, ponendosi come ponte tra formazione e occupazione. Il corso nasce infatti dal dialogo con il tessuto produttivo locale e prevede un forte coinvolgimento delle aziende, consentendo agli studenti di iniziare a lavorare già durante il percorso. Finanziato da Regione Lombardia e completamente gratuito, il corso prenderà il via nell’autunno 2026. Possono accedervi giovani tra i 17 e i 24 anni, in possesso di diploma di scuola superiore o diploma tecnico IeFP e residenti o domiciliati in Lombardia.

LA PRIMA DIGITAL MODEL FACTORY

Il percorso IFTS è finalizzato a formare professionisti della Meccatronica gestionale, rispondendo alla crescente richiesta di competenze da parte delle imprese del territorio. Durante l’open day saranno illustrati il programma didattico, le modalità di partecipazione e alcune delle aziende coinvolte, con la possibilità per i partecipanti di confrontarsi direttamente con i referenti.

La mattinata proseguirà con la visita alla prima Digital Model Factory europea, promossa da Kearney, uno spazio di 360 metri quadrati integrato in SMARTT Valley e dedicato a intelligenza artificiale, robotica, realtà aumentata e simulazione.

LA FORMAZIONE A SCUOLA E IN AZIENDA

Qui gli studenti potranno applicare concretamente le competenze acquisite. Il corso ha durata annuale per un totale di 860 ore, 440 tra aula e laboratorio e 420 di formazione in azienda tramite contratto di apprendistato.

Una formula che integra teoria e pratica, permettendo agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili e di percepire una retribuzione già durante il percorso.

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Al termine, l’esperienza potrà trasformarsi in un’opportunità di inserimento stabile. Al completamento del percorso sarà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (EQF 4) di Tecnico Meccatronico Gestionale della Produzione per l’Industry 5.0.

A chiudere l’open day, un workshop pratico a cura di Openjobmetis su CV e colloquio, aperto a tutti, anche agli over 24.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 13:00 presso SMARTT Valley, in via Roma 57 a Daverio. Partecipazione gratuita previa registrazione individuale.